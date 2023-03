Awantura o źle zaparkowany samochód - wolnościowcy w natarciu!

Wydawałoby się, że w przypadku tak zaparkowanego samochodu, który blokuje cały chodnik nikt nie będzie bronił kierowcy. Tymczasem okazało się, że tu chodzi o wolność i wyrozumiałość i bycie facetem. W dyskusję włączył się wolnościowe dzbany roku (Pan z pierwszego obrazka opisuje siebie jako "Korwinista").

Dlaczego tak ostro, zobaczcie sami:

Dalej jest jeszcze lepiej:

I dalej "To się nazywa wolność" i "bądź facetem"

Problemem są ludzie z dziećmi, a na ulicę to nie łaska wejść?



Nie wiem co trzeba mieć w głowie, aby pisać takie rzeczy i bronić kierowcy, który ewidentnie nie popisał się ani zdrowym rozsądkiem ani znajomością przepisów. I pisać to w takim stylu? Do tego wszystkiego mieszanie hasła "wolność" ze źle zaparkowanym samochodem? Ręce opadają.