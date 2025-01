Ogromna afera w serialu Netfliksa. Zobaczcie mocny zwiastun

W czasach, gdy Instagram dopiero raczkował, a imperia internetowe dopiero zaczynały kiełkować, dwie młode Australijki postanowiły wykorzystać rosnącą siłę mediów społecznościowych do szerzenia ewangelii wellness. Ich przesłanie? Zdrowe odżywianie i holistyczne podejście do życia to klucz do wyleczenia nawet najgroźniejszych chorób, w tym raka. Serial "Ocet jabłkowy", który już wkrótce zadebiutuje na platformie Netflix, to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o tym, jak daleko można się posunąć w pogoni za sławą i uznaniem w wirtualnym świecie, a także o cenie, jaką płacą ci, którzy uwierzą w fałszywe obietnice.

Ocet jabłkowy - zwiastun i data premiery serialu na Netflix

Główną bohaterką serialu jest Bella, charyzmatyczna influencerka wellness, w którą wciela się Kaitlyn Dever, znana z takich produkcji jak "Booksmart" czy "Dopesick". Bella twierdzi, że dzięki diecie i sile pozytywnego myślenia pokonała raka mózgu. Jej historia, udostępniana za pośrednictwem Instagrama, autorskiej aplikacji i książki kucharskiej, zyskuje rzesze oddanych fanów, którzy gotowi są płacić krocie za dostęp do jej porad i przepisów. Problem w tym, że Bella nigdy nie chorowała.

– Ciekawie jest spojrzeć na to, jak media wykorzystują jedzenie jako broń przeciwko nam. Jak bardzo pragniemy pożywienia, które jednocześnie staje się przywilejem. Jak kosztowne jest staranie się o dobre samopoczucie – Samantha Strauss, twórczyni serialu.

"Ocet jabłkowy" to jednak nie tylko historia oszustwa. Serial zagłębia się w złożone relacje między kobietami, które próbują odnaleźć się w świecie zdominowanym przez media społecznościowe i kult idealnego ciała. Poznajemy Millę (Alycia Debnam-Carey, "Fear the Walking Dead"), rywalkę Belli, która zbudowała własne imperium wellness, Chanelle (Aisha Dee, "The Bold Type"), przyjaciółkę Milli, która wpada w sidła Belli, oraz Lucy (Tilda Cobham-Hervey, "Hotel Mumbai"), dziewczynę zmagającą się z prawdziwym rakiem, która szuka nadziei w obietnicach influencerek.