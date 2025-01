"Daredevil" na Netflix zadebiutował w 2015 r. i spotkał się z uznaniem krytyków i widzów tej platformy – na kilka miesięcy przed jej oficjalnym debiutem w Polsce, który miał miejsce 7 stycznia 2016 roku. Trzy sezony, kilka nagród, w tym Saturna w kategorii "Najlepszy serial telewizyjny dla nowych mediów" (2015 r.) i "Najlepszy serial o superbohaterach dostępny w streamingu" (2019 r.). Choć początkowo mówiło się, że produkcja powróci z nowymi odcinkami w czwartym sezonie, Netflix zdecydował się zakończyć projekt po trzech seriach mimo dobrych i zadowalających wyników oglądalności. Widzowie z pewnością poczuli rozczarowanie, gdyż "Daredevil" był jednym z ciekawych seriali dostępnych na platformie i wielu czekało na kolejne historie Matta Murdocka i jego kancelarii, który jest również tytułowym Daredevilem.

Z pomocą przyszło samo Marvel Studios, które odkupiło od Netfliksa wszystkie prawa, wzięło Daredevila i innych bohaterów "The Defenders" pod parasol Marvel Cinematic Universe (MCU) i wraz z Disney+ zapowiedziało, że powstanie nowy sezon serialu. I właśnie mamy jego nową zapowiedź rzucającą nieco więcej światła na to, z czym widzowie będą mieli do czynienia.

Daredevil: Born Again na Disney+ już tej wiosny. Oto nowy zwiastun!

Jak pisaliśmy jakiś czas temu, akcja "Daredevil: Born Again" osadzona jest 5 lat po wydarzeniach przedstawionych w trzecim sezonie serialu. Warto więc nadrobić zaległości, by już 5 marca zasiąść przed telewizorami lub innymi ekranami i cieszyć się z powrotu ulubionych bohaterów i aktorów, którzy się w nich wcielają. Charlie Cox wraca jako Matt Murdock (Daredevil), a Vincent D’Onofrio powróci jako Wilson Fisk (Kingpin) . Na ekranie pojawią się też Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, with Ayelet Zurer oraz Jon Bernthal.