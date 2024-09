IFA 2024. AVM wprowadza na rynek routery nowej generacji

Firma AVM, znana z rozwiązań komunikacyjnych, wprowadza na rynek nowe produkty, które mają na celu ulepszenie połączeń internetowych i infrastruktury sieciowej w domach oraz małych firmach. Wśród najnowszych propozycji znalazły się nowe modele routerów z serii FRITZ!Box, które obsługują światłowody, 5G, a także nową generację Wi-Fi 7.

Nowe routery do światłowodów

Firma rozszerza ofertę routerów przeznaczonych do łączy światłowodowych o modele FRITZ!Box 5690 XGS oraz FRITZ!Box 5690. Ten pierwszy jest przeznaczony do połączeń o przepustowości 10 Gbit/s, natomiast FRITZ!Box 5690 obsługuje zarówno łącza GPON, jak i AON. Dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego internetu w różnych warunkach, dostępny będzie także wszechstronny FRITZ!Box 4690. Wszystkie nowe modele obsługują Wi-Fi 7 i oferują zaawansowane funkcje sieciowe.

Routery 5G

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szybką łączność mobilną AVM wprowadza nowy router FRITZ!Box 6860 5G. Urządzenie to umożliwia korzystanie z sieci 5G, osiągając prędkość transmisji danych do 1,3 Gbit/s. Może być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych środowisk. Router obsługuje także LTE oraz Wi-Fi Mesh zgodne z Wi-Fi 6, co zapewnia stabilne połączenie w całym domu. Dodatkowo, FRITZ!Box 6860 5G posiada bazę DECT, która pozwala na integrację z telefonami bezprzewodowymi i urządzeniami Smart Home.

Wzmacniacze sygnału Wi-Fi

AVM wprowadza także nowe wzmacniacze sygnału Wi-Fi, które obsługują najnowszy standard Wi-Fi 7. Modele FRITZ!Repeater 2400 W7 i FRITZ!Repeater 1200 W7 mają na celu zwiększenie zasięgu sieci Wi-Fi w domach o skomplikowanym układzie, takich jak budynki z grubymi ścianami czy kilkoma piętrami. Dodatkowo, AVM oferuje nowe zestawy FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 oraz FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6, które umożliwiają łatwe rozszerzenie zasięgu sieci.

Inteligentny dom i zarządzanie energią

W ofercie AVM pojawił się także nowy inteligentny licznik energii elektrycznej, FRITZ!Smart Energy 250, który pozwala na monitorowanie i optymalizację zużycia prądu. Wraz z tym urządzeniem, firma zmienia nazwę serii produktowej FRITZ!DECT na FRITZ!Smart, obejmującą urządzenia do zarządzania energią, ogrzewaniem i oświetleniem.

Udoskonalony system operacyjny FRITZ!OS 8

Oprócz nowego sprzętu, AVM wprowadza także aktualizację systemu operacyjnego FRITZ!OS do wersji 8. Nowa wersja przynosi ponad 60 nowych funkcji i udoskonaleń, które mają na celu zwiększenie wygody użytkowania oraz poprawę przejrzystości menu.

