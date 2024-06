TP-Link wprowadza do Polski nowe urządzenia sieciowe oferujące dostęp do sieci w standardzie WiFi 6E. To także rozwiązania pozwalające na stworzenie sieci domowej bez obaw o spadek transferu i jakość połączenia.

TP-Link zaprezentował w Polsce sześć nowych urządzeń sieciowych w standardzie WiFi 6E, które mają sprostać wymaganiom najbardziej zaawansowanych użytkowników domowych. Portfolio obejmuje dwa systemy mesh (Deco XE75 oraz XE75 Pro), router Archer AXE75, wzmacniacz sygnału RE815XE oraz dwie karty sieciowe (Archer TXE70UH i Archer TXE75E). Nowe urządzenia wykorzystują pasmo 6 GHz, co eliminuje zakłócenia i zapewnia lepszą wydajność sieci.

WiFi 6E to rozszerzenie standardu Wi-Fi 6 o dodatkowe pasmo 6 GHz. Zmiana ta, choć z pozoru niewielka oferuje poprawę funkcjonowania sieci bezprzewodowych. Szczególnie odczują to mieszkańcy gęsto zaludnionych obszarów, gdzie zakłócenia w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz są powszechne. Pasmo 6 GHz jest wolne od tych problemów, co redukuje zatory sieciowe i zapewnia lepszą przepustowość, szybsze prędkości oraz niższe opóźnienia. Jest to idealne rozwiązanie dla wymagających zastosowań, takich jak AR/VR, streaming w jakości 8K i inne zaawansowane aplikacje.

Na czele nowego portfolio stoją dwa systemy mesh: Deco XE75 Pro i Deco XE75. Zapewniają one jednolitą sieć WiFi w całym domu, oferując trzypasmowe WiFi o łącznej prędkości do 5400 Mb/s. Urządzenia te obsługują technologie OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM oraz Beamforming, co dodatkowo poprawia jakość połączeń. Model Deco XE75 Pro posiada port 2,5G WAN/LAN i dwa gigabitowe porty WAN/LAN, natomiast Deco XE75 wyposażony jest w trzy gigabitowe porty Ethernet. Bezpieczeństwo transmisji zapewnia szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield z zaawansowanymi opcjami kontroli rodzicielskiej.

TP-Link z nowościami w Polsce. Umożliwią dostęp do sieci WiFi 6E

Router Archer AXE75 to urządzenie z czterordzeniowym procesorem Broadcom o taktowaniu 1,7 GHz i 512 MB pamięci RAM. Oferuje on prędkości do 5400 Mb/s w trzech pasmach i jest wyposażony w sześć zewnętrznych anten z technologią Beamforming. Za bezpieczeństwo odpowiada WPA3 i TP-Link HomeShield. Router posiada gigabitowy port WAN, cztery gigabitowe porty LAN oraz port USB 3.0. Ten umożliwia m.in. podłączenie i udostępnianie dysku w sieci lokalnej oraz przez Internet. Archer AXE75 jest kompatybilny ze standardem EasyMesh, co ułatwia rozbudowę sieci.

Wzmacniacz sygnału RE815XE to uzupełnienie sieci zbudowanej na Archerze AXE75. Urządzenie pracuje w oparciu o ten sam procesor i oferuje prędkości do 5400 Mb/s w trzech pasmach. Wzmacniacz wyposażono w gigabitowy port Ethernet, który umożliwia podłączenie urządzeń niewyposażonych w kartę sieciową WiFi lub wykorzystanie jako access point WiFi 6E.

Ofertę TP-Link zamykają dwie karty sieciowe: Archer TXE70UH to karta USB 3.0 z regulowanymi antenami o wysokim zysku, zapewniająca duży zasięg i stabilne połączenia. Archer TXE75E to karta PCI Express z dwoma wielokierunkowymi antenami i funkcją Bluetooth 5.3. Dołączony śledź low-profile umożliwia instalację w komputerach z obudową mini tower.

Nowe urządzenia TP-Link są kompatybilne ze starszymi standardami WiFi, oferując szybkie i stabilne połączenia niezależnie od liczby podłączonych urządzeń. Dzięki temu są idealnym wyborem dla entuzjastów nowych technologii, graczy, streamerów oraz profesjonalistów pracujących z dużymi plikami. Szyfrowanie WPA3 i funkcje TP-Link HomeShield gwarantują bezpieczeństwo sieci, a intuicyjna konfiguracja przez aplikację TP-Link ułatwia zarządzanie siecią.

Nowe sprzęty TP-Link już w sprzedaży w Polsce. Ile kosztują?

W zależności od zestawu, ceny nowych urządzeń sieciowych od TP-Link przedstawiają się następująco (różnią się w zależności od sklepu i dostępności):

Deco XE75 Pro:

1-pak ok. 1000 zł

2-pak ok. 1900 zł

3-pak ok. 2800 zł

Deco XE75:

1-pak – ok. 850 zł

2-pak – ok. 1700 zł

3-pak – ok. 2300 zł

Archer AXE75

ok. 750 zł

Archer TXE70UH

ok. 230 zł

Archer TXE75E

ok. 200 zł

RE815XE

ok. 740 zł

Wszystkie objęte są trzyletnią gwarancją producenta, a dokładne szczegóły na temat poszczególnych modeli można znaleźć na oficjalnych stronach TP-Link.

