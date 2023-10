Avengers - nowe filmy. Co wiemy? Kiedy premiera?

Marvel przygotowuje dwa filmy z serii Avengers. Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars mają debiutować kolejno w 2026 i 2027 roku - co już o nich wiemy?

5. i 6. faza MCU

Za nami premiery części tytułów z 5. fazy MCU, wśród których widzieliśmy już "Ant-Man i Osa: Kwantomania", "Strażnicy Galaktyki 3.", a za chwilę w kinach będzie "Marvels". Przed nami jeszcze "Deadpool 3", "Captain America: Brave New World", "Thunderbolts" i "Blade". Nadchodzące produkcje, czyli "Avengers: The Kang Dynasty" i "Avengers: Secret Wars" będą częścią fazy 6. Marvel Cinematic Universe, która obejmuje także "Fantastyczną czwórkę". Nie znamy jeszcze innych tytułów w ramach 6. fazy MCU, ale najbliższe miesiące powinny przynieść trochę wyjaśnienia.

O czym opowiadały poprzednie filmy Avengers?

Cała seria rozpoczęła się w 2012 roku, gdy debiutował film "Avengers". W nim Nick Fury, szef agencji S.H.I.E.L.D., rekrutuje Iron Mana, Kapitana Amerykę, Thora, Hulka, Czarną Wdowę i Hawkeye, by powstrzymać brata Thora, Lokiego, który chce podbić Ziemię za pomocą artefaktu zwanego Tesseraktem. Na kontynuację musieliśmy zaczekać do 2015 roku, gdy pojawił się "Avengers: Czas Ultrona". W drugiej części Avengers musieli zmierzyć się z Ultronem, sztuczną inteligencją stworzoną przez Iron Mana, która chciała wyeliminować ludzkość. W trakcie walki poznaliśmy ich nowych sojuszników: Scarlet Witch, Quicksilvera i Visiona.

Kolejne trzy lata później, w "Avengers: Wojna bez granic" Avengersi połączyli siły z Doktorem Strange’em, Strażnikami Galaktyki i Czarną Panterą, by powstrzymać Thanosa, tytana, który chce zgładzić połowę życia we wszechświecie za pomocą Kamieni Nieskończoności. Momentem szczytowym serii, a także jednej z faz MCU był film "Avengers: Koniec gry", w któym Avengers, pozbawieni połowy swoich przyjaciół, próbują odwrócić skutki działania Thanosa, podróżując w czasie i przeszłości. W finałowej bitwie stają do walki z Thanosem i jego armią, wspierani przez wszystkich superbohaterów, których poznaliśmy w filmach MCU4.

UWAGA! Poniżej mogą znajdować się spoilery.

Avengers: The Kang Dynasty - fabuła

"Avengers: The Kang Dynasty" to fabularna kontynuacja filmów "Avengers", "Avengers: Czas Ultrona", "Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Koniec gry", a także nowszych tytułów, jak "Ant-Man i Osa: Kwantomania" i drugiego sezonu serialu Loki, który debiutuje na Disney+ w tym tygodniu.

Wedle przecieków w serwisie X, film opowie o konfrontacji Avengers z Kangiem Zdobywcą, potężnym podróżnikiem w czasie, który chce podporządkować sobie całą historię. W rolę Kang Zdobywcy wciela się Jonathan Majors, znany z serialu "Lovecraft Country" i filmu "Da 5 Bloods". Nowoutworzona drużyna Avengersów zmierzy się z całą Radą Kangów, o których mogliśmy się dowiedzieć ze sceny po napisach w "Ant-Man i Osa: Kwantomania". Co ciekawe, wedle nieoficjalnych informacji Avengersi mają tym razem przegrać.

Avengers: Secret Wars - fabuła

W "Avengers: Secret Wars" organizacja Time Variance Authority (TVA), którą znamy m. in. serialu o Lokim, wyśle grupę Avengersów z różnych uniwersów pod wodzą Spider-Mana Tobeya Maguire’a, Wolverine’a Hugh Jackmana i Deadpoola Ryana Reynoldsa, aby ocalili Avengersów z Ziemi-616 i pokonali Radę Kangów.

Daty premier nowych filmów Avengers

Jeśli nic się nie zmieni, premiera Avengers: The Kang Dynasty odbędzie się w kinach już 1 maja 2026 r., a Avengers: Secret Wars zobaczymy rok później, 7 maja 2027 r. W ostatnich latach wielokrotnie przesuwano premiery filmów, zmieniano także decyzje dotyczące obsady i fabuły, dlatego powyższe informacje, choć mogą być prawdziwe, musimy na razie traktować z przymrużeniem oka.