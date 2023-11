Avengers: Kang Dynasty do kosza? Marvel ma problem z główną postacią

Po ostatecznym pokonaniu Thanosa przez Avengersów uniwersum potrzebowało nowego antagonisty z planami zniszczenia świata, dlatego studio postawiło na Kanga Zdobywcę, wokół którego toczyć miały się wydarzenia produkcji Marvela na najbliższe lata. Problem w tym, że aktor odgrywający jego rolę boryka się z poważnymi problemami prawnymi i niemalże na pewno nie dołączy do grona superzłoczyńców. Na domiar złego z pracy nad najnowszym filmem zrezygnował reżyser Destin Daniel Cretton.

Uniwersum Marvela pod znakiem zapytania – reżyser rezygnuje z pracy nad nowymi Avengersami

Marvel rozpoczął już intensywną kampanię promocyjną najnowszej części Avengersów, a kluczowa dla filmu postać Kanga Zdobywcy pojawiła się już między innymi w drugim sezonie serialu Loki. Problem w tym, że aktor Jonathan Majors został oskarżony o przemoc domową i Marvel najprawdopodobniej odetnie się od niego, by uniknąć kontrowersji. To dla studia niemały kłopot, bo prace nad Avengers: The Kang Dynasty już ruszyły, a postać Kanga Zdobywcy miała przewijać się też przez inne produkcje MCU.

Przecieki donoszą, że studio na szybko szuka teraz innego złoczyńcy, a to zaledwie jedno ze zmartwień. Jak bowiem donosi serwis Deadline, z pracy nad nową częścią Avengers zrezygnował główny reżyser Destin Daniel Cretton. Nie wiadomo, czy jest to związane z kontrowersyjną postacią Jonathana Majorsa, ale decyzja o rezygnacji z udziału w tworzeniu The Kang Dynasty miała być rzekomo polubowna. Reżyser nie rozstaje się na dobre z Marvelem – zajmie się natomiast pomniejszymi projektami oraz kontynuacją Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Avengers: The Kang Dynasty miało trafić do kin w maju 2026 roku, ale w obliczu tak gwałtownych zmian możemy spodziewać się opóźnień.

