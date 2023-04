Jeden z największych filmów ubiegłego roku już dostępny na VOD. "Avatar: Istota wody" można już zakupić w dwóch sklepach — a w niedalekiej przyszłości ma trafić także do abonamentu Disney+!

"Avatar: Istota wody" to sequel filmu "Avatar" Jamesa Camerona, który miał swoją premierę w 2009 roku. Jeden z najpopularniejszych filmów wszech czasów — czy zasłużenie? Cóż — tutaj zdania są podzielone. W sequelu który bił rekordy popularności powracają znani z pierwszej części bohaterowie, w tym Jake Sully (w rolę którego wcielił się Sam Worthington) oraz Neytiri (grana przez Zoe Saldanę). Akcja "Avatara: Istoty wody" rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części, a film skupia się na nowych przygodach Jake'a i Neytiri.

Kinowa premiera "Avatara: Istoty wody" odbyła się 16. grudnia 2022 roku. Film był dystrybuowany przez 20th Century Studios (wcześniej znany jako 20th Century Fox) i wyprodukowany przez Lightstorm Entertainment. "Avatar: Istota wody" została pozytywnie odebrana przez krytyków i zebrała pochwały za efekty wizualne oraz za grę aktorską — choć patrząc na opinie widzów... niekoniecznie były one tak pochlebne. Wielu zawiedzionych było zmarnowanym potencjałem - zarówno jeżeli chodzi o gwiazdorską obsadę, jak i budowę świata.

Po wielkim sukcesie kinowym nadszedł czas na to, by "Avatar: Istota wody" zawitał także na ekrany telewizorów. Film trafił właśnie na platformy VOD na całym świecie!

"Avatar: Istota wody" na VOD. Gdzie można obejrzeć film?

Po premierze w kinach film trafił na platformy VOD, takie jak iTunes, Prime Video, Vudu i Google Play. W Stanach Zjednoczonych jest on dostępny od końca marca. W Polsce film do dystrybucji cyfrowej trafił 9. kwietnia — i zła wiadomość jest taka, że na tę chwilę dostępny jest wyłącznie na dwóch platformach. Można go nabyć na iTunes (54,99 zł) oraz Rakuten.tv (wersja SD — 49,99 zł, wersja HD i 4K — 56,99 zł). Nie wiadomo jeszcze, kiedy film "Avatar: Istota wody" zostanie udostępniony na platformie Disney+ w Polsce oraz kiedy pojawi się na fizycznych nośnikach — DVD i Blu-ray.