Avatar: Istota wody to bez wątpienia jeden z najważniejszych filmów ostatniego roku. Czy najlepszy? Cóż — śmiem wątplić. Bez wątpienia jednak odbił się ogromnym echem w swiecie kinematografii. A rekordowe zyski które przyniósł film nie pozostawiają złudzeń: ten film się twórcom po prostu opłacał.

W kwietniu Avatar: Istota wody został udostępniony w popularnych platformach z wideo na życzenie. Były to jednak wyłącznie miejsca, gdzie za dostęp do filmu trzeba było dodatkowo zapłacić — sam abonament był niewystarczający. Już niebawem film jednak trafi na popularną platformę Disney+, gdzie będziemy mogli obejrzeć film w ramach abonamentu!

Avatar: Istota Wody na Disney+ już w czerwcu. Platforma ogłosiła oficjalną datę

Kinowa premiera "Avatara: Istoty wody" miała miejsce w połowie grudnia ubiegłego roku. Film był dystrybuowany przez 20th Century Studios (wcześniej znany jako 20th Century Fox) i wyprodukowany przez Lightstorm Entertainment. "Avatar: Istota wody" została pozytywnie odebrana przez krytyków i zebrała pochwały za efekty wizualne oraz za grę aktorską — choć patrząc na opinie widzów... niekoniecznie były one tak pochlebne. Wielu zawiedzionych było zmarnowanym potencjałem - zarówno jeżeli chodzi o gwiazdorską obsadę, jak i budowę świata. Nie zmienia to jednak faktu, że doczekał się nominacji do Oscarów w aż dziewięciu kategoriach i... stał się on najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów. Przychód ze światowych kin wyniósł ponad 2,32 miliarda dolarów!

Teraz dostępem do filmu będą mogli cieszyć się wszyscy subskrybenci platformy Disney+. Już 7. czerwca film trafi do katalogu platformy Disney+. Jeżeli zatem nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć najnowszej części Avatara, a jesteście subskrybentami Disney+ — to lepsza okazja się raczej nie powtórzy!