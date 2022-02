Nie lubicie Material You? Google zrobi tak, że będziecie musieli polubić

Google chce, by większa część producentów korzystała z funkcji Material You. Czy tego chce czy nie.

Chyba można bezpiecznie uznać, że Android 12 stał pod znakiem bardzo dużego redesignu systemu, będąc pierwszą tak dużą zmianą od naprawdę dawna. O ile nowy wygląd widgetów i schematów kolorystycznych może się podobać (albo nie, mi na przykład się nie podoba) można było zgadywać, że producentom sprzętów z Androidem będzie z nim nie po drodze. Dlaczego? Chociażby dlatego, że wygląd systemu operacyjnego to kluczowa kwestia jeżeli chodzi o wyróżnienie się na dzisiejszym rynku. Można pomylić Samsunga z Xiaomi i Oppo, ale OneUI z MiUI i ColorOS pomylić już nie sposób. Dlatego też w chociażby nowych telefonach Samsunga nie widzimy niektórych funkcji, jak chociażby opcji zmiany kolorów motywu dostosowujących się do tapety.

To się zmieni, ponieważ Google chce forsować funkcje Material You

Jak donosi Androidcentral, Google planuje, by każdy telefon który ma zostać zaktualizowany do nowego Androida, bądź też ma się z nim pojawić na pokładzie, ma mieć wymagane wsparcie dla nowego systemu zarządzania wyglądem systemu i potrafić dostosować motyw menu do tapety. Google chce to dodatkowo ułatwić, przenosząc silnik stojący za tą funkcją do open source. Czy to sprawi, że nagle wszystkie smartfony zyskają takie funkcje?

Na chwilę obecną ciężko stwierdzić. Część z producentów ma swoją wersję dynamicznych motywów, które nie opierają się na silniku Google (np. Samsung). Czy to oznacza, że nie dostaną one upgrade'u do Androida? Śmiem wątpić. Owszem, Google chce by jego rozwiązania były używane ale jeżeli chce przeforsować je u producentów, powinien chyba znaleźć inną metodę. Jestem zdania że chęć odróżnienia się (pamiętajcie, że wielu producentów mówi o swoich programach jako o "systemach operacyjnych" a nie jako o nakładkach na Androida) jest zbyt duża, a jakoś nie widzę, by Google było w stanie położyć na szali możliwość aktualizacji do nowszej wersji Androida - po prostu nikt by na tym nie zyskał.

Niemniej - czy widzielibyście producentów takich jak Samsung czy Xiaomi którzy dostosowują swoje interfejsy do Material You?

