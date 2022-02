Samochody elektryczne to już standard. Następny krok - pociągi na baterię

Pociągi na baterie? Dlaczego by nie? W Stanach Zjednoczonych właśnie składają zamówienia na kolejne egzemplarze.

Rewolucja, jaką jest elektromobilność, trwa w najlepsze i wychodzi, że obecnie nie za bardzo istnieje jakakolwiek siła, która byłaby w stanie ją powstrzymać. Po naszych drogach jeżdżą już elektryczne huljnogi, rowery, skutery, a także, oczywiście, elektryczne samochody. Co jeszcze może czerpać zasilanie z baterii? Oczywiście - pociągi. Choć u nas większość połączeń kolejowych obsługiwana jest za pomocą składów napędzanych energią elektryczną z trakcji, wciąż jest wiele miejsc na świecie, gdzie lokomotywy pracują na paliwach nieodnawialnych. Jednak czy w takim razie wymiana ich na modele z akumulatorami ma sens?

Okazuje się, że tak. Lokomotywy na baterie stają się faktem

Jak donosi Arstechnica, Amerykańskie przedsiębiorstwo kolejowe właśnie złożyło zamówienie na 20 lokomotyw towarowych, a umowa ma wartość ponad 100 mld dolarów. Dotychczasowe testy pokazały, że korzystanie z takich lokomotyw może oszczędzić nawet 11 proc. jeżeli chodzi o emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niedługo do użytku wejdą pociągi nowej generacji - nawet do 30 proc. Dodatkowo, jako, że duża część lokomotyw działa na generatorach diesla, ale posiada elektryczne motory, dzięki czemu w przyszłości możliwe jest ich przerobienie na w pełni elektryczne konstrukcje.

W Polsce wciąż działa kilka tysięcy lokomotyw spalinowych. Wątpliwe jest jednak, żebyśmy w najbliższym czasie mieli ujrzeć nad Wisłą lokomotywę o zasilaniu bateryjnym, nawet jeżeli ich eksploatacja opłaca się bardziej. Przerażać mogą początkowe koszty, szczególnie konieczność budowy stacji ładowania takich pojazdów. Za to jestem przekonany, że już niedługo będą one wozić nie tylko towar, ale i pasażerów na trasach, gdzie utrzymanie trakcji elektrycznej jest bardzo trudne. Nie należy tego traktować jako rewolucji, ale raczej - kolejny mały krok w kierunku zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

