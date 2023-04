Męczy was ciągłe odinstalowywanie aplikacji w telefonie dla odzyskania miejsca? Google wyręczy was w tym zadaniu. Automatyczne archiwizowanie ułatwi cały proces i zabezpieczy dane użytkownika przed ich niechcianym usunięciem.

Pamięć w telefonie nie jest z gumy. I choć część producentów nadal oferuje możliwość rozszerzenia jej o dodatkowe gigabajty za sprawą kart microSD, tak wielu na ten krok się nie decyduje - w szczególności jeśli mówimy o flagowcach. A aplikacji stale przybywa - i to często zajmujących sporo miejsca. Ciągłe ich odinstalowywanie dla zwolnienia miejsca może być na dłuższą metę uciążliwe. Z pomocą przychodzi więc samo Google wprowadzające funkcję automatycznego archiwizowania aplikacji.

Automatyczna archiwizacja to nowa funkcja, która pozwala użytkownikom zwolnić miejsce na urządzeniu bez konieczności całkowitego odinstalowania aplikacji. Gdy użytkownik zdecyduje się na jej włączenie, aplikacje, które nie są często używane, zostaną częściowo usunięte z telefonu, aby zaoszczędzić miejsce. Zarchiwizowane aplikacje posiadać będą odpowiednie oznakowanie na ikonie - wyświetlana będzie na nich chmura. Kiedy użytkownik chce ponownie zacząć korzystać z aplikacji, może po prostu stuknąć w ikonę, aby pobrać ją ponownie i zacząć od miejsca, w którym zakończył pracę. Warto jednak pamiętać, że tyczy się to tylko sytuacji, w których dana aplikacja jest nadal dostępna w Google Play.

Jednak nie jest to wcale takie nowe narzędzie. O tym, że Google wprowadza archiwizowanie nieużywanych aplikacji wiedzieliśmy już w zeszłym roku. W marcu 2022 r. firma potwierdziła, że pracuje nad rozwiązaniami mającymi ułatwić zarządzanie miejscem w telefonie - bo nie da się ukryć, że w niektórych momentach wciąż go brakuje. Aplikacji i gier stale przybywa, a wiele z nich potrafi zająć sporo miejsca w pamięci. Ciągłe ich odinstalowywanie i instalowanie na nowo często powodowało utratę danych użytkownika. Zmienione zasady tworzenia i dystrybucji plików APK sprawiły, że użytkownik miał mieć dużo większe możliwości zarządzania danymi przechowywanymi przez poszczególne apki.

Automatyczne archiwizowanie aplikacji na Androidzie. Wygodne zarządzenie miejscem w telefonie

Wprowadzenie teraz możliwości automatycznego archiwizowania danych z pewnością spodoba się tym, którzy lubią trzymać wiele gier i aplikacji w pamięci wewnętrznej swojego urządzenia z Androidem, ale niekoniecznie posiadają model w z najwyższą możliwą pojemnością. Fakt, że dzięki temu można zaoszczędzić do 60% dodatkowej przestrzeni dyskowej to świetna wiadomość dla posiadaczy budżetowych smartfonów, które wciąż często dostępne są w wariantach 64-128 GB. A wystarczy kilkanaście zainstalowanych tytułów z Google Play, by otrzymać komunikat, że w telefonie brakuje miejsca i trzeba odinstalować niektóre aplikacje.

Z podobnego rozwiązania korzysta już Apple. Jeśli jesteście użytkownikami iPhone'a lub iPada, z pewnością dobrze znacie narzędzie "Odinstaluj nieużywane" dostępne w ustawieniach sklepu App Store. Będą one usuwane automatycznie, ale ich dokumenty i dane użytkownika pozostaną bez zmian. Ponowne zainstalowanie gry lub aplikacji przywróci wszystkie zachowane dane - pod warunkiem, że dana pozycja wciąż jest dostępna w App Store.

iOS i iPadOS stara się inteligentnie zarządzać wolną pamięcią na urządzeniach działających w oparciu o te systemu:

Jeśli na urządzeniu zaczyna brakować pamięci, automatycznie zwalnia ono miejsce podczas instalowania aplikacji, uaktualniania systemu iOS lub iPadOS, pobierania muzyki, nagrywania filmów i wykonywania innych czynności. Aby udostępnić więcej miejsca, urządzenie może też usuwać rzeczy, które można pobrać ponownie lub które nie są już potrzebne. Obejmują one między innymi aplikacje, których nie używasz, a także lokalną pamięć podręczną plików przechowywanych w iCloud Drive. Urządzenie usuwa również pliki tymczasowe i czyści swoją pamięć podręczną.

Dobrze więc widzieć, że po podobne rozwiązania sięga teraz Google.