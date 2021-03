Automaty paczkowe ma dostarczyć Allegro polska firma Modern – Expo, będzie można w nich odbierać i nadawać paczki. Podpisany list intencyjny pomiędzy firmami zakłada, że do końca roku stanie ich w polskim miastach 1500. To więcej niż ma obecnie Poczta Polska, która stawia je już od dwóch lat (na dziś mają około 300 takich maszyn).

To nadal niewielka liczba w porównaniu z InPostem, ale InPost jest na tym rynku już od wielu lat i obecnie ma podobne tempo stawiania swoich Paczkomatów – około 2 tys. rocznie.

Grzegorz Czapski Dyrektor ds. Rozwoju w Allegro:

Dbamy o to, aby klienci Allegro byli zadowoleni na każdym etapie zakupów. Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80% przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci ok 30.000 punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro.

Nowa sieć zapewni klientom jeszcze lepszy dostęp do tych ekonomicznych metod dostawy, oraz w połączeniu usługami magazynowymi Allegro, które również planujemy uruchomić w tym roku, stworzy nową jakość w zakresie komfortu dostaw. W pierwszej fazie projektu planujemy uruchomić 3000 zaawansowanych technologicznie automatów paczkowych, z czego 1500 zostanie zainstalowanych jeszcze w tym roku.

Pierwsze automaty paczkowe od Allegro zostaną uruchomione już w połowie tego roku. Jeśli dysponujecie jakimś terenem lub ktoś ze znajomych, gdzie mogłyby stanąć takie maszyny, możecie się zgłaszać od jutra na stronie https://na.allegro.pl/nasze-punkty z proponowaną lokalizacją pod budowę automatów paczkowych.

Można też dać znać w Waszych spółdzielniach mieszkaniowych, które chętnie przyjmą na swoim terenie takie automaty, które podwyższają wartość lokalizacji, a Wy będziecie mieli blisko po odbiór czy zwrot paczek kupionych na Allegro.

Źródło: Allegro.