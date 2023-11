Auta elektryczne sprzedają się lepiej niż klasyka

Mocna sprzedaż samochodów w Europie

Producenci samochodów raczej nie mają na co narzekać w tym roku. Od 12 miesięcy sprzedaż jest wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przynajmniej o 10% i nic nie zapowiada aby trend miał się zmienić. Wzrosty notujemy w całej Europie, w tym również w Polsce gdzie sprzedaż w ciągu pierwszych 10 miesięcy roku była wyższa o ponad 12% niż rok wcześniej. Sporo do tego wyniku dokładają się największe gospodarki UE - Niemcy (13,5%), Francja (16,5%), Włochy (20,4%) oraz Hiszpania (18,5%), a w sumie w ciągu pierwszych 10 miesięcy do klientów w Unii Europejskiej trafiło już blisko 8,8 mln samochodów.

Co pewnie nie jest zaskakujące, coraz więcej z nich to auta z napędem elektrycznym. W październiku rozkład sprzedaży w podziale ze względu na typ napędu przedstawiał się tak jak na poniższym wykresie. Auta spalinowe są nadal na prowadzeniu, ale to obecnie zaledwie 1/3 rynku. Po piętach depczą im hybrydy (do których ACEA wlicza też układy miękkiej hybrydy - MHEV), które mają ponad 28% rynku, a na trzecim miejscu są auta w pełni elektryczne typu BEV z udziałem na na poziomie 14,2%. Dopiero na czwartym miejscu znalazły się silniki diesla, która trafiają zaledwie do co 8 auta sprzedawanego w Europie. Co więcej, diesle przegrywają z autami elektrycznymi w całym 2023 roku. Pierwszą piątkę zamykają natomiast pojazdy typu Plug-in, którymi zainteresowanie spada wraz ze wzrostem sprzedaży pełnych elektryków.

Elektryki rosną o 50% rocznie, również w Polsce

W sumie od stycznia do października 2023 w Unii Europejskiej sprzedano nieco ponad 1,2 mln samochodów elektrycznych, to o 53% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Podobne wyniki notujemy również w Polsce, gdzie wzrost sprzedaży wynosi aż 51,7%. W wartościach liczbowych oznacza to, że przez pierwsze 10 miesięcy tego roku pojawiło się w naszym kraju 13 489 samochodów elektrycznych. Prym wiodą Niemcy, którzy w tym samym czasie kupili ponad 424 tys. aut elektrycznych, a tuż za nimi są Francuzi z wynikiem na poziomie 230 tys. W obu tych krajach wzrost sprzedaży jest jednak mniejszy, to odpowiednio 37,8% oraz 45,9%. Prawdziwy boom panuje natomiast w Belgii, gdzie sprzedaż wzrosła o 163%, tylko w tym roku w tym małym kraju kupiono ponad 77 tys. samochodów elektrycznych. Wzrost o ponad 100% notują też Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja oraz Portugalia.

Sporą popularnością cieszą się również samochody hybrydowe, w Polsce w tym roku sprzedano ich już ponad 150 tys, a dla porównania, samochodów napędzanych tylko silnikiem benzynowym trafiło na rynek 168 tys. Co ciekawe jest to praktycznie identyczna sprzedaż jak w poprzednim roku, po 10 miesiącach różnice w liczbie sprzedanych samochodów z silnikami diesla i benzynowymi zamykają się w 0,3%. Za wzrost sprzedaży na polskim rynku, odpowiadają głównie hybrydy oraz auta elektryczne. W sumie w naszym kraju kupiono w tym roku już ponad 391 tys. nowych samochodów i jest szansa, że do końca roku mocno zbliżymy się do wyniku na poziomie pół miliona, który już dawno nie był widziany.

źródło: ACEA