Wielki powrót gier "Broken Sword"! Odświeżają klasyka i powstaje nowa odsłona!

Pierwsza odsłona "Broken Sword" to jedna z moich ulubionych gier wszech czasów. Przeszedłem ją kilkadziesiąt razy, za każdym razem czerpiąc równie wiele frajdy ze wspaniale napisanych dialogów, trzymającej w napięciu historii, wyjątkowo przystępnych (zwłaszcza jak na tytuł wydany w 1996) zagadek. I co ważne — dzięki swojej stylistyce (i wspomnianym wcześniej atutom), po dziś dzień perfekcyjnie się broni. I to niezależnie od platformy (a "zwykły" Broken Sword i późniejsza, nieco rozbudowana, wersja Director's Cut trafiły, poza całym szeregiem systemów operacyjnych na komputerach: PlayStation, PalmOS, Windows Mobile, Wii, DSa, iOS i Androida).

Na trwających targach Gamescom, twórcy gry — ekipa z brytyjskiego Revolution Software — ogłosiła prace nad dwiema nowymi odsłonami serii.

Remake "Broken Sword — Shadow of the Templars: Reforged" już na początku przyszłego roku!

Twórcy oficjalnie zapowiedzieli remake pierwszej odsłony serii, w którym Geroge poznaje Nicole i wspólnie tropią legendarnych Templariuszy. Gra ma doczekać się grafiki w wysokiej rozdzielczości (4K nadchodzi!), a ponadto zachować ducha oryginału. Podbita z 640 x 480 pikseli grafika zachowuje charakter oryginału, a jak sami twórcy przyznają — główną część pracy wykonuje... AI. Twórcy przyznają że jako niewielkie studio nie mogli sobie pozwolić na nic innego. Zresztą jeśli śledzicie historię Revolution Software, to prawdopodobnie dobrze wiecie, że ekipa nigdy nie opływała w luksusach. I kilkanaście lat temu to iPhone (a dokładniej rzecz ujmując: wydanie Broken Sworda na iPhone'a) pozwoliło im utrzymać się na powierzchni i wydać kolejną (bardzo dobrą, swoją drogą) odsłonę serii! Gra ma trafić w nasze ręce na początku przyszłego roku na komputery, konsole oraz urządzenia mobilne. Jeżeli gra spotka się z ciepłym przyjęciem, możemy liczyć na potraktowanie w ten sposób także kolejnych odsłon George'a!

Broken Sword: Parzival’s Stone: będzie też nowa część!

Ponadto ekipa Revolution Software pochwaliła się także pracami nad nową częścią gry: Broken Sword: Parzival’s Stone. Tym razem zamiast ręcznie rysowanych grafik twórcy stawiają na nieco inną stylistykę. Nazywają ją "Super 2D" — na modele 3D nakładane są ręcznie rysowane tekstury, a wszystko to posklejane w całość za pomocą interfejsu wskaż-i-kliknij.

Klasycznego dla serii i uwielbianego przez fanów przygodówek na całym świecie. Tym razem Nico i George wybiorą się na poszukiwania Świętego Grala, ale podobno nie takiego, jakiego byśmy oczekiwali. Akcja gry przeniesie nas na południe Francji, gdzie nasi bohaterowie będą musieli przedrzeć się przez ogromny spisek by dotrzeć do prawdy. Podobnie jak w przypadku Shadow of the Templars: Reforged, Broken Sword: Parzival's Stone ma być dostępny na komputery, konsole oraz urządzenia mobilne.

https://www.youtube.com/watch?v=HCVQaoeByCk&pp=ygUVQnJva2VuIFN3b3JkIHBlcnppdmFs

Data premiery Broken Sword: Parzival's Stone nie jest jeszcze znana.