Wkrótce możesz porzucić swój ulubiony serwis z audiobookami. Spotify już o to zadba.

Spotify planuje udostępnić swoim subskrybentom darmowe audiobooki w ramach eksperymentalnego programu. Co to oznacza dla takich serwisów jak Audible, Bookbeat lub Audioteka? Przekonamy się już niedługo.

Szykuje się mała rewolucja w świecie treści audio. W ciągu najbliższych miesięcy Spotify planuje wprowadzić bezpłatne audiobooki dla swoich subskrybentów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jak sami informują, ma to być nowy sposób generowania zysków z abonamentów.

Według informacji zamieszczonych na portalu 9To5Mac, Spotify ma współpracować z niektórymi z największych wydawców w Stanach Zjednoczonych, aby zaoferować subskrybentom premium możliwość słuchania darmowych audiobooków przez maksymalnie 20 godzin miesięcznie. Nie jest jednak powiedziane, że usługa zostanie z nami na stałe. Plan jest opisywany jako tymczasowy test, a firma dopiero rozważa konkurowanie z platformą Audible na znacznie większą skalę.

Spotify po raz pierwszy wkroczył na rynek audiobooków w 2020 roku, oferując tylko kilka tytułów z domeny publicznej. W 2021 roku do oferty dodano więcej pozycji, ale zainteresowanie takimi treściami stało się poważne dopiero rok temu, gdy szwedzka platforma wykupiła serwis audiobookowy Findaway. To dało im dostęp do 300 tysięcy tytułów. Niestety, zbyt wiele się od tego czasu nie zmieniło. Ceny były mało konkurencyjne, a subskrybenci Spotify nie otrzymywali żadnych zniżek.

Według Wall Street Journal, firma dopiero teraz chce zachęcić swoich subskrybentów do większego zainteresowania się audiobookami. Według osób zaznajomionych z tematem program pilotażowy pozwoli słuchać do 20 godzin audiobooków miesięcznie bez dodatkowych opłat. Szczegóły wciąż są ustalane, ale wiemy już, że działania te potrwają tylko przez jakiś czas. Plan powstał głównie po to, aby ocenić, jakie jest zainteresowanie klientów Spotify audiobookami. Według Wall Street Journal test będzie prawdopodobnie wprowadzany stopniowo w kilku krajach anglojęzycznych, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.

Jak twierdzą niektóre źródła, kierownictwo Spotify jest zdeterminowane, aby rywalizować z dominującą amerykańską platformą audiobookową Audible i informowało niektórych wydawców, że ich udział w rynku pomógłby złamać monopol platformy należącej do Amazon.com. Mimo że szwedzka firma od dawna twierdzi, że priorytetem jest wzrost, a nie zysk, to inwestorzy podobno stają się coraz bardziej niecierpliwi. Spotify twierdzi bowiem, że praktycznie nigdy nie osiągnęło zysku z usług streamingowych, gdyż prawie cały przychód trafia prosto do wytwórni muzycznych.