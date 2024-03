Yellowstone 5B - kiedy finał kultowego serialu? Aktor dzieli się informacjami

Yellowstone to jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Przy ostatnich zawirowaniach trudno już jednak wyrokować czy jego popularność wynika z tego jak wybitna to historia, czy może z racji wszystkich kontrowersji które związane są z produkcją. Jeżeli śledzicie losy bohaterów rancza na bieżąco, to prawdopodobnie nie umknęły waszej uwadze wieści o tych wszystkich zawirowaniach które związane są z produkcją serialu. Finałowy, piąty, sezon tej opowieści podzielony został na dwie części. Nie jest to jednak podział na wzór tego który znamy z Netfliksa i ich wypuszczaniu połówek sezonów miesiąc po miesiącu, by "naciągnąć" użytkowników na co najmniej dwa miesiące abonamentu. Tutaj pierwsza część już dawno została wyemitowana, na drugą zaś wciąż czekamy. A co gorsza — prace nad nią nadal nie ruszyły.

Yellowstone 5B, bo pod taką nazwą figuruje druga część piątego sezonu, to bardzo kontrowersyjna sprawa przede wszystkim za sprawą wszystkich niesnasków z Kevinem Costnerem w roli głównej. Twórcy oficjalnie nie zabierają głosu i niczego jeszcze nie obiecują, ale w międzyczasie co nieco na temat tego jak sprawy się mają zdradził wcielający się w postać Ryana aktor — Ian Bohen.

Yellowstone 5B — kiedy finał serialu?

Ian Bohen udzielił wywiadu serwisowi ET podczas oscarowego after party. I jakby nie patrzeć — miał on trochę dobrych wiadomości do przekazania wszystkim wypatrującym finału serialu.

Aktor przyznał z rozbrajającą szczerością, że cała ekipa Yellowstone ma powrócić na plan już za kilka tygodni — w maju lub czerwcu. Oczywiście zabrakło konkretnych dat zarówno związanych z planem zdjęciowym jak i emisją, ale... w tym temacie również są dobre wieści.

Bohen zdradził bowiem ilu odcinków w finałowej połówce sezonu możemy się spodziewać. I ma być ich raptem sześć, co sprawia, że jest spora szansa na to, że obejdzie się bez opóźnień i ostatnie przygody z bohaterami Yellowstone faktycznie trafią na antenę jeszcze tej jesieni. Wyrokuje on, że serial ma trafić do widzów jesienią, finału zaś spodziewać możemy się tej zimy — nie wyklucza, że będzie to w okolicy Super Bowl.

Aktor potwierdza informacje dotyczące finału Yellowstone 5B

Jak widać — aktor nie ma żadnych dokładnych informacji, ale... wszystko to pokrywa się z plotkami, przeciekami oraz oficjalnymi zapowiedziami ze strony twórców. Od początku bowiem mówiło się o rozpoczęciu emisji Yellowstone 5B nadchodzącej jesieni i finałem na początku 2025 roku. Patrząc jednak na cały ten cyrk i kontrowersje rozgrywające się wokół produkcji — nikogo nie powinno dziwić, że wielu widzów przestało już wierzyć że faktycznie serial doczeka się finału w zapowiadanych widełkach czasowych. Pytaniem otwartym pozostaje jednak czy finał ten będzie z Kevinem Costnerem czy bez niego, ale o tym mamy przekonać się już za kilka miesięcy.

Źródło