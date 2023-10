Wielki powrót legendy? Atari kupuje studio specjalizujące się w klasykach!

Atari rozpoczęło proces przejęcia studia specjalizującego się w odświeżaniu klasyków

Atari chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To legendarna firma w branży gier wideo, która odegrała kluczową rolę w rozwoju całego przemysłu gier. Firma została założona w 1972 roku przez Nolana Bushnella i Teda Dabneya — a pierwszą grą, jaką stworzyli, był Pong, czyli teoretycznie prosta do bólu gra przypominająca ping-ponga, która stała się wielkim hitem.

Atari zdobyło ogromną popularność w latach 70. i 80., a dzięki swoim konsolom i grom, firma przyczyniła się do masowego rozwoju przemysłu gier wideo. Atari 2600 było jednym z pierwszych systemów do gier, który trafił do domów ludzi i stał się ikoną tego okresu. Pomimo swojego wielkiego sukcesu w tamtym czasie, Atari doświadczyło sporych trudności w latach 80. ze względu na krach na rynku wideo gier. Atari nie zdołało już wrócić do łask i wypadło z tego wyścigu, chociaż do dziś pozostaje ważnym symbolem w historii gier wideo.

Wygląda jednak na to, że firma nie zamierza się poddawać. Firma poinformowała dziś, że zawarła umowę nabycia Digital Eclipse — studia skupiającego się na cyfrowej renowacji klasycznych gier wideo. Zostało ono założone w 1992 roku i ma swoją siedzibę w Kalifornii. Jak możemy przeczytać w oficjalnym ogłoszeniu, przejęcie Digital Eclipse pozwoli Atari rozszerzyć swoje możliwości i wykorzystać wiodące w branży doświadczenie i technologię Digital Eclipse. Dołączając do Atari, Digital Eclipse będzie rozwijać swoją działalność i możliwości poprzez zwiększenie swoich możliwości programistycznych i dostępu do światowej klasy produkcji, a także wykorzysta wiedzę Atari w innych zakresach.

Kilka słów więcej o Digital Eclipse

Digital Eclipse to studio, którego celem jest zachowanie dziedzictwa klasycznych gier i opowiadanie historii tych produkcji za pośrednictwem wydań archiwalnych i interaktywnych filmów dokumentalnych. Digital Eclipse było pionierem komercyjnej emulacji gier wideo na długo przed tym, zanim stała się ona koncepcją powszechnie stosowaną, a dziś firma jest jednym z niewielu wybranych studiów deweloperskich uznawanych za liderów w dziedzinie rozwoju skupionego na stylu retro.

Ostatnie wielkie projekty Digital Eclipse to między innymi Street Fighter: 30th Anniversary, Mega Man Legacy Collection, SNK 40th Anniversary Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection czy Disney Classic Games Collection. Niedawno firma Digital Eclipse opracowała kolekcję Atari 50: The Anniversary Collection, a do najnowszych projektów Digital Eclipse należy między innymi The Making of Karateka oraz Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord we wczesnym dostępie na Steamie. Digital Eclipse od początku swojego istnienia zrobiło już ponad 250 gier. Wade Rosen, dyrektor generalny Atari, skomentował:

Digital Eclipse jest najlepsze na świecie w tym, co robi. Darzą głęboką miłość i szacunek dla historii branży gier i są znani z tworzenia cieszących się uznaniem krytyków projektów opartych na historycznych franczyzach. Digital Eclipse i Nightdive doskonale wpisują się w DNA Atari i odnowiony cel. Osobiście jestem podekscytowany możliwością wspólnego przesuwania granic innowacji w stylu retro.

Źródło: Unsplash @senadpalic

Ile taka operacja będzie kosztować Atari?

Atari ma zapłacić za to przejęcie do 20 milionów dolarów, w tym początkowe 6,5 miliona dolarów w gotówce i udziałach, a kolejne 13,5 miliona dolarów ma zostać wypłacone w ciągu następnej dekady. Ponadto oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych dni. Warto również zaznaczyć, że pomimo tego, że Digital Eclipse stanie się za chwilę własnością Atari, to nadal będzie miało swobodę pracy nad innymi projektami.

Źródło: Atari