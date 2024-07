Asustor Flashstor 6 i 12 Pro: wydajność i pojemność na pierwszym miejscu

Flashstor 6 i 12 Pro to najszybsze NAS-y w ofercie Asustor, wyposażone w dyski SSD PCIe 3.0 M.2 NVMe. Flashstor 6 oferuje sześć gniazd na dyski oraz dwa porty 2,5 GbE, natomiast Flashstor 12 Pro ma aż dwanaście gniazd i 10-gigabitowy Ethernet, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników. Oba modele korzystają z procesorów Intel Celeron N5105 (do 2,9 GHz) oraz 4 GB rozszerzalnej pamięci RAM DDR4-2933.

Serwer NAS nie musi wyglądać nudno

Seria Flashstor, dzięki swoim kompaktowym wymiarom (48,3 x 308,26 x 193 mm dla modelu Flashstor 6) i wadze 1,35 kg, idealnie wpasuje się w każde otoczenie, przypominając bardziej nowoczesne odtwarzacze multimedialne niż tradycyjne serwery NAS. Dodatkowo, dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia, urządzenia działają wyjątkowo cicho, emitując zaledwie 18,7 dB nawet przy dużym obciążeniu.

Twórcy będą zadowoleni

Twórcy treści często borykają się z problemami związanymi z przechowywaniem rosnących bibliotek plików. Flashstor 6 i 12 Pro eliminują konieczność częstych zmian dysków systemowych i ręcznego wykonywania kopii zapasowych. Błyskawiczny dostęp do danych, udostępnianie plików w sieci i automatyczne kopie zapasowe to tylko niektóre z funkcji tych urządzeń. Port 2,5 GbE w Flashstor 6 oferuje prędkości do 590 MB/s, podczas gdy Flashstor 12 Pro zapewnia nawet do 1 181 MB/s odczytu i 1 027 MB/s zapisu.

Multimedia to żaden problem

Serwery Asustor Flashstor mogą pełnić rolę centrum streamingowego dla YouTube i Twitch. Dzięki technologii iSCSI można instalować gry bezpośrednio na serwerze, co umożliwia granie i strumieniowanie rozgrywki w czasie rzeczywistym. System operacyjny ADM 4.3, przypominający interfejsy tabletów, oferuje intuicyjną obsługę i szeroki wachlarz funkcji, takich jak Plex, serwery multimedialne UPnP oraz iTunes.

Magazyn zdjęć nie tylko dla fotografów

Asustor wprowadza również nowe aplikacje: Photo Gallery 3 i AiFoto 3, które rewolucjonizują sposób zarządzania zdjęciami. Te inteligentne narzędzia pozwalają na tworzenie albumów, wykrywanie duplikatów i wygodne udostępnianie multimediów. Koniec z brakiem miejsca na zdjęcia i filmy na smartfonie – teraz wszystkie pliki mogą być przechowywane w prywatnej chmurze Asustor, dostępnej z poziomu telefonu i innych urządzeń.

Flashstor wyposażono również w złącza S/PDIF i HDMI obsługujące jakość 4K60 zgodnie z HDMI 2.0, co zapewnia nieskazitelne i bezstratne odtwarzanie treści. Dzięki sprzętowemu transkodowaniu, użytkownicy mogą cieszyć się płynnym odtwarzaniem wideo w jakości 4K.