Oto Zenfone 7 z obracanym 3-aparatowym modułem. Takich selfie nie robi żaden inny smartfon

W stosunku do Zenfone’a 6 zmieniło się niemal wszystko. Warto odnotować tutaj od razu brak złącza minijack. Smartfony nie posiadają też certyfikatu IP, a więc nie spodoba im się pewnie jakikolwiek kontakt z wodą.

Innym nietypowym rozwiązaniem jest też czytnik linii papilarnych, który umieszczono na bocznej krawędzi obudowy, a nie pod ekranem, jak robi to obecnie większość producentów.

Co ciekawe, pojawiła się tutaj nawet dawno zapomniana przez większość producentów dioda powiadomień – umieszczono ją w pomysłowy sposób na dolnej krawędzi urządzenia.

Obracana kamera w Zenfone 7 – killer feature

Zenfone 7 wchodzi do topowej ligi ze swoją specyfikacją i może śmiało rywalizować z najlepszymi, jak OnePlus 8 Pro czy Galaxy Note 20. Ma przy tym coś, co go zdecydowanie wyróżnia na tle konkurencji – obracaną kamerę. Rozwiązanie to już w poprzednim modelu było bardzo chwalone. Jest bowiem niesamowicie wręcz funkcjonalne i praktyczne.