Asus stworzył świetny telefon. To jednak już ostatni taki na rynku

Rynek smartfonów jest bardzo, bardzo różnorodny. Mamy na nim urządzenia tańsze, droższe, z różnymi systemami operacyjnymi czy nakładkami na Androida. Niektóre mają świetne aparaty, inne super trzymają na akumulatorze, a jeszcze inne oferują świetny ekran czy głośniki. Jednak większość smartfonów ma jedną wspólną cechę - są bardzo, bardzo duże.

Owszem, zdarzają się mniejsze modele, jak podstawowy iPhone czy Samsung Galaxy S, ale o kompaktowych rozmiarach z lat 2010-15 możemy dziś już raczej zapomnieć. No, chyba że mówimy o telefonach od Asusa z serii Zenfone. Od kilku lat producent ten konsekwentnie produkuje kompaktowe flagowce, a do dziś Zenfone 8 pozostaje jednym z telefonów, które testowało mi się najprzyjemniej.

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla wszystkich miłośników małych smartfonów. Asus planuje bowiem zmianę kursu, jeżeli chodzi o swoje urządzenia.

Asus Zenfone 10 ostatnim małym Androidem na rynku

Asus w kwestii smartfonów zagospodarował dwie nisze - telefony gamingowe (ROG Phone) i małe smartfony. Jedna z tych nisz przynosi najwyraźniej o wiele większe zyski niż druga, ponieważ, jak wynika z wewnętrznych dokumentów, w biurze Asusa następuje reorganizacja. Najpierw dział mobilny miał zostać podzielony pomiędzy dział Zenfone i dział ROG Phone, jednak później okazało się, że ten pierwszy został zlikwidowany.

Jak wynika z informacji podanej przez 9to5Google: "Osoba zaznajomiona ze sprawą zwróciła uwagę, że (dział odpowiedzialny za) telefony komórkowe ASUS podzielił się na serie ROG i Zenfone, ale najnowszy Zenfone 10 będzie ostatnią generacją tej serii, a zespół Zenfone w przyszłości zostanie połączony z innymi działami, lub (przeniesiony) bezpośrednio do zespołu ROG".

Naturalnie, wiadomo, że żaden biznes to nie jest fundacja "Make a Wish" i jeżeli firma stwierdziła, że jej urządzenia nie sprzedają się tak dobrze, jak zakładali, mają pełne prawo się z ich produkcji wycofać. Natomiast nie można zabrać Asusowi tego, że zrobił coś wyjątkowego w skali rynku. Do momentu pojawienia się Zefonów kompaktowe telefony oznaczały średniopółkowe, bądź wręcz budżetowe podzespoły (albo grube telefony jak w Xperiach). Asus do kompaktowej obudowy włożył flagowe komponenty i na pewno wielu osobom będzie tych telefonów na rynku zwyczajnie brakować.

