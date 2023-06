Zenfone to dziś marka, która jak żadna wyróżnia się spośród innych smartfonów z Androidem. Od dwóch lat producent zbiera nagrody za najlepszy kompaktowy smartfon z Androidem i, testując Zenfone'a 8 zdecydowanie uważam, że są to nagrody zasłużone. Zenfone 9 również był bardzo udany i wiadomo, że w takim wypadku przyszedł czas na Zenfone'a 10. Wszyscy zastanawiali się, czy Asus się nie ugnie i czy nie zdecyduje się na stworzenie większego modelu.

Nie - Zenfone 10 pozostanie kompaktowy, a do tego - będzie miał nowe funkcje

Pomimo, że do premiery urządzenia pozostało jeszcze trochę czasu, o nowym smartfonie marki wiemy już co nieco. Przede wszystkim - najwiażniejszą informacją jest tu fakt, że Zenfone 10 pozostanie kompaktowym urządzeniem, mającym ekran o przekątnej 5,9 cala. Zdecydowanie wygląda na to, że Asus znalazł swoją niszę i dobrze się w niej odnajduje.

Oprócz tego Zenfone 10 ma mieć kilka bardzo ciekawych upgrade'ów, jak chociażby nowy, 200 Mpix aparat główny z 6-osiową stabilizacją obrazu, a także coś, czego do tej pory w tym modelu nie było, a mianowicie - bezprzewodowe ładowanie. W kwestii procesora, tutaj raczej nie będzie zaskoczenia, ponieważ od lat Zenfone'y idą cyklem wydawniczym najnowszych Snapdragonów, więc w tym wypadku także będziemy mieli do czynienia z najmocniejszym SoC, czyli Snapdragonem 8 gen 2. To akurat może bardzo pomóc, ponieważ nowy chipset pokazał się ze świetnej strony, jeżeli chodzi o optymalizacje pracy na baterii, co w przypadku mniejszego ogniwa w Zenfone'ie jest na wagę złota.

Lubicie kompaktowe smartfony?

