ASUS zaszalał na CES, składany tablet OLED to tylko początek

ASUS Zenbook 17 Fold OLED

ASUS Zenbook 17 Fold OLED to pierwszy na świecie laptop/tablet z 17,3-calowym składanym ekranem OLED. Ta konstrukcja oferuje dwa rozmiary ekranu OLED w jednym urządzeniu: duży ekran dotykowy o parametrach 17,3 cala 4:3 2,5K, który można złożyć w połowie, aby stworzyć dwa bezramkowo połączone ekrany o specyfikacjach 3:2 12,5 cala 1920 x 1280. W połączeniu z pełnowymiarową klawiaturą i touchpadem ASUS ErgoSense ta składana konstrukcja zapewnia elastyczność wielu trybów użytkowania – jako komputer desktopowy, laptop, tablet, klawiatura ekranowa, książka i rozszerzenie ekranu.

Laptop został wyposażony w najnowszy procesor Intel Core i7 z serii U 12. generacji, układ graficzny Intel Iris Xe, a także dwa porty USB-C Thunderbolt 4, które obsługują szybkie ładowanie baterii o pojemności 75 Wh oraz połączenia z zewnętrznymi monitorami. Do dyspozycji mamy ponadto kamerę HD z sensorem IR wspierającym Windows Hello, a także układ Intel Visual Sensing Controller udostępniający takie funkcje jak wykrywanie obecności użytkownika, zintegrowany czujnik kolorów, automatyczną regulację jasności ekranu i temperatury barwowej oraz redukcję szumów na obrazie z kamery. Notebook spełnia też wymagania standardu Intel Evo więc powinien zapewnić odpowiednią wydajność i długi czas pracy na baterii.

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition

Zenbook 14X OLED Space Edition to specjalna wersja stworzona dla uczczenia 25. rocznicy użycia laptopa ASUS P6300 w trwającej 600 dni misji w przestrzeni kosmicznej. Model ten wyróżnia się wzornictwem o tematyce kosmicznej i wykończeniem w specjalnym kolorze Zero-G Titanium, celebrując najważniejszy kamień milowy w historii laptopów ASUS. Unikalną cechą modelu Space Edition jest futurystyczne rozwiązanie ZenVision, 3,5-calowy dodatkowy wyświetlacz OLED zainstalowany po zewnętrznej stronie pokrywy, który może wyświetlać spersonalizowane wiadomości i animacje.

Co ciekawe laptop Space Edition został skonstruowany pod kątem wytrzymania rygorów podróży kosmicznych i jest zgodny z wyjątkowo wymagającymi amerykańskimi protokołami testowymi systemów do lotów kosmicznych (SMC-S-016A). Dzięki temu wytrzymuje pracę w ekstremalnych temperaturach (-24 do 61°C), a także jest odporny wibracje (20–2000 Hz). Pod względem specyfikacji mamy tutaj procesor 12. generacji Intel Core i9 z serii H, układ graficzny Intel Iris Xe, 32 GB pamięci RAM, SSD PCIe 4.0 oraz kontroler Intel Wi-Fi 6E. Ekran dotykowy 16:10 2,8K 90 Hz OLED HDR z certyfikatem PANTONE zapewnia realistyczny obraz i oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i certyfikację TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu.

W sprzedaży pojawi się także standardowa wersja tego modelu - Zenbook 14 OLED (bez dodatkowego wyświetlacza), która oferuje ten sam wyświetlacz oraz zbliżoną specyfikację techniczną z baterią o pojemności 75 Wh. Zenbook 14 OLED ma zaledwie 16,9 mm grubości oraz waży 1,39 kg.

ASUS TUF Gaming F15 i F17

Laptopy TUF Gaming F15 i F17 oferują procesor Intel Core i7-12700H 12. generacji i w maksymalnej konfiguracji laptopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 pracującą z maksymalną mocą 140 W TGP. Dla zapewnienia jeszcze większej mocy i kontroli zintegrowano sprzętowy przełącznik MUX eliminujący problem dotyczący wydajności laptopów gamingowych, które z reguły przesyłają klatki generowane przez GPU przez układ grafiki zintegrowany w procesorze, a dopiero po tym do wyświetlacza. Gracze mogą skorzystać z aplikacji Armoury Crate, aby uruchomić tryb bezpośredniego wykorzystywania GPU, który zapewnia mniejsze opóźnienia i średnio o 5–10% większą wydajność.

Aby zapewnić chłodzenie odpowiednie do wspomnianego zwiększenia wydajności, zastosowano wentylatory Arc Flow o zmodyfikowanej konstrukcji z 84-łopatkami. Każda łopatka wentylatora charakteryzuje się konstrukcją o zróżnicowanej grubości z końcówką 0,1 mm, co redukuje turbulencje, jednocześnie poprawiając przepływ powietrza. Ogólnie zastosowana konstrukcja jest cichsza, a mimo tego zapewnia o 13% większy przepływ powietrza w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. Wszystkie laptopy TUF na 2022 rok są oferowane w wariantach z ekranami o wysokiej częstotliwości odświeżania, w tym maksymalnie FHD przy 300 Hz lub QHD przy 165 Hz. Ponadto modele F15 i F17 wyróżniają się wzornictwem inspirowanym mechami i anime, a także spełniają wymogi standardu MIL-STD-810H dla zapewnienia wytrzymałości podczas użytkowania mobilnego.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ROG Zephyrus Duo 16 na 2022 rok zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z wykorzystania laptopa z dwoma ekranami. Opracowane przez ROG rozwiązanie ScreenPad Plus udostępnia dodatkowy ekran dla większej przestrzeni do produktywnej pracy, strumieniowania treści lub rozgrywki, czy też nawet sterowania w kompatybilnych grach, jak np. nadchodzące Dying Light 2. Po otwarciu pokrywy laptopa ekran ScreenPad Plus unosi się i przesuwa do tyłu, dochodząc do głównego wyświetlacza. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowego 4-drożnego zawiasu. W porównaniu do modelu poprzedniej generacji udało się tutaj zlikwidować lukę pomiędzy dwoma ekranami, uzyskując niemalże bezramkowe wrażenia dla prawdziwej immersji.

Laptop z systemem Windows 11 jest napędzany procesorem AMD Ryzen 9 6980HX i kartą graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o mocy 165 W z funkcją Dynamic Boost dla zagwarantowania wysokiej mocy obliczeniowej, a lepsze chłodzenie zapewnia ulepszony środek z ciekłego metalu Conductonaut Extreme, który obniża temperaturę procesora o 15 stopni w porównaniu z tradycyjnymi pastami termoprzewodzącymi. Wlot powietrza układu AAS Plus 2.0 powstający przy uniesieniu dodatkowego ekranu zapewnia o 30% większy przepływ powietrza ponad wentylatorami, dzięki czemu komponenty zachowują niską temperaturę podczas rozgrywki i korzystania z aplikacji do pracy kreatywnej. Przełącznik MUX gwarantuje natomiast, że gracz uzyskuje maksymalne możliwe wartości FPS.

Zephyrus Duo oferuje też przełomowe rozwiązania związane z ekranem w tym segmencie. Pierwszym wariantem w modelu z 2022 roku jest ROG Nebula HDR, który zapewnia wszystkie specyfikacje standardowego ekranu ROG Nebula, ale w tej wersji ze strefami przyciemniania z 512 diodami mini LED oraz szczytową jasnością 1100 nitów. Ta matryca QHD 16:10 charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 165 Hz i posiada certyfikację VESA DisplayHDR 1000, oferując współczynnik kontrastu: 100 000:1. Ekran Nebula HDR jest klasą sam dla siebie i zapewnia optymalną rozgrywkę w jakości HDR i niesamowite wrażenia podczas oglądania filmów. Opracowany przez ROG we współpracy z firmą BOE drugi ekran jest nazywany wyświetlaczem Dual Spec (z dwiema konfiguracjami). Udostępnia on możliwość przełączania pomiędzy parametrami 4K 120 Hz, a Full HD 240 Hz. Dzięki temu gracze mogą decydować zależnie od konkretnej gry lub aplikacji – czy nadać priorytetu rozdzielczości, czy też liczbie klatek na sekundę. Technologia akceleracji przetwarzania pikseli umożliwia superszybkie skalowanie w górę w trybie Full HD, zapewniając kryształowo czysty obraz przy wysokiej liczbie klatek animacji na sekundę.

ASUS ROG Flow Z13

ROG Flow Z13 to wariant z kompaktowej serii Flow wyróżniający się jeszcze mniejszą obudową. Jest to najwydajniejszy na świecie tablet gamingowy. Dysponując systemem Windows 11, maksymalnie 14-rdzeniowym procesorem Intel Core i9-12900H, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti oraz pamięcią LPDDR5 5200 MHz, tablet ten zapewnia ogromną moc do rozgrywki w ultrasmukłej i lekkiej konstrukcji. Wyposażenie dopełnia dysk SSD PCIe 1 TB, przełącznik MUX, chłodzenie z komorą parową, a także szybkie ładowanie przez USB typu C. Flow Z13 jest oferowany w wariantach z dwiema matrycami: 4K 60 Hz z 85% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 lub Full HD 120 Hz ze 100% pokryciem sRGB. Obie matryce mają współczynnik proporcji 16:10 z ochroną w formie szkła Corning Gorilla na ekranie dotykowym, Adaptive-Sync, Dolby Vision HDR z jasnością 500 nitów, a także certyfikacją Pantone dla precyzyjnego wyświetlania barw.

Z ROG Flow Z13 można grać na różne sposoby – od konwencjonalnej myszy (przy zastosowaniu dołączonej klawiatury w pokrywie), poprzez sterowanie dotykowe, aż po użycie gamepadów, Ponieważ w obudowie formatu tabletu wszystkie wydajne komponenty są zintegrowane za ekranem, a nie pod klawiaturą, do inteligentnego układu chłodzenia ROG dochodzi bardzo dużo świeżego powietrza dla zapewnienia stałej wysokiej wydajności. Flow Z13 wyróżnia się wzornictwem w stylu retro-futurystycznym inspirowanym przez wyścig kosmiczny XX. wieku. Okienko wykonane metodą frezowania CNC z tyłu obudowy umożliwia bezpośrednie oglądanie płyty głównej komputera, a ponadto obudowa jest ozdobiona w stylu inspirowanym przez statki kosmiczne. Zintegrowaną podstawkę można otwierać pod kątem do 170 stopni, co zapewnia optymalne użytkowanie w praktycznie dowolnym scenariuszu zastosowań.

Urządzenia ROG Flow Z13 i X13 są kompatybilne z zewnętrznymi kartami graficznymi z rodziny XG Mobile. Można do nich podłączyć moduł XG Mobile z 2021 roku z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 albo też tegoroczną stację z kartą AMD Radeon RX 6850M XT. Dzięki dodatkowym portom USB, DisplayPort i HDMI, a także Ethernet, rozwiązanie XG Mobile pozwala zastąpić komputer stacjonarny przy minimalnym zapotrzebowaniu na przestrzeń na biurku.