ASUS Zenbook S 13 OLED

Zenbook S 13 OLED (UX5304) to podobno najsmuklejszy na świecie, ultraprzenośny laptop z ekranem OLED i patrząc na jego zdjęcia trudno z ASUSem się sprzeczać. Notebook ma zaledwie 1 cm grubości i jest o 25% smuklejszy od poprzedniego rekordzisty. Jednocześnie przy takich wymiarach udało się tutaj zmieścić procesor Intel Core 13. generacji zgodny z platformą Intel Evo oraz baterię o pojemności aż 63 Wh, co w sumie powinno pozwolić na pracę notebooka nawet przez 14 godzin. Nowością jest też ekran z nowej serii ASUS Lumina OLED, który gwarantuje pełne pokrycie przestrzeni barwowej DCI-P3 oraz jasność sięgającą nawet 550 nitów. Wyświetlacz o proporcjach 16:10 oferuje rozdzielczość 2880 x 1800 pikseli co przy przekątnej 13 cali daje świetne efekty pod względem ostrości.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, to możemy skonfigurować swój model z maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz dyskiem SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 1 TB. Do dyspozycji użytkownika pozostaje też sporo portów wejścia/wyjścia - USB typu A 3.2, 2x USB typu C z Thunderbolt 4.0 oraz HDMI. Do tego dochodzi kamera do wideorozmów z czujnikiem IR zgodnym z technologią Windows Hello, zestaw mikrofonów z redukcją szumów oraz głośniki Harman/Kardon. O wsparciu WiFi 6 i Bluetooth nie trzeba nawet wspominać. Zenbook S 13 OLED został wyposażony w wyświetlacz ASUS Lumina OLED, który otrzymał certyfikaty Dolby Vision, Pantone Validated w zakresie odwzorowania kolorów, VESA DisplayHDR True Black 500 i certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję światła niebieskiego, co czyni go doskonałym kompanem zarówno do zabawy jak i do pracy.

Warto też podkreślić, że ASUS niską wagę osiągnął dzięki zastosowaniu nowych materiałów. Obudowa wykonana jest ze specjalnego stopu Plasma Ceramic Aluminum, który nie tylko zapewnia sztywność i wytrzymałość, ale również łatwo poddaje się recyklingowi. Ponadto firma korzystała przy produkcji tego komputera z aluminium uzyskanego z odzysku, przyciski klawiatury produkowane są z odzyskanego plastiku, a głośniki z plastiku odzyskanego z oceanów. W sumie 50% materiałów potrzebnych do stworzenia tego notebooka pochodzi z odzysku co również jest bardzo dobrym wynikiem.

Zenbook S 13 OLED będzie dostępny w przedsprzedaży od 25 kwietnia w cenach zaczynających się od 5999 zł. Co więcej, producent przygotował także specjalną ofertę w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się na zakup Zenbooka S 13 OLED w konfiguracji z procesorem i5-1335U, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB, będzie mógł go nabyć w specjalnej cenie 4999 zł.

ASUS Zenbook 14 Flip OLED

Ciekawie zapowiada się też nowy Zenbook 14 Flip OLED. W jego kompaktowej i jednocześnie eleganckiej obudowie znajdziemy teraz większy, 14-calowy ekran dotykowy ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,8K, o doskonałym odwzorowaniu kolorów (Pantone Validated), a także obsługę rysika MPP 2.0 o 4096 poziomach nacisku. Zenbook 14 Flip OLED, z certyfikatem Evo korzysta z najnowszych procesorów Intel Core 13. generacji, posiada baterię o pojemności 75 Wh i waży przy tym tylko 1,5 kg. Cała konstrukcja ma zaledwie 15,9 mm grubości oraz zawias 360°, zapewniający wszechstronność zastosowań. Pozostała specyfikacja wygląda podobnie jak w przypadku Zenbooka S 13 OLED.