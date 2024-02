ASUS Zenbook Duo (2024) - recenzja. Co dwa ekrany, to nie jeden

Laptopy to urządzenia, gdzie trudno jest wprowadzać rewolucje. Użytkownicy przywykli to konkretnej konstrukcji i sposobu obsługi, ale to nie znaczy, że producenci powinni osiadać na laurach i nie próbować. Tegoroczny Asus Zenbook Duo oferuje dwa ekrany - jak je można wykorzystać?

Tablety starające się zastąpić laptopa podejmowały wiele różnych prób i przyjmowały różne formy, co miało zapewnić dodatkowe możliwości i wszechstronność, której klasyczne laptopy nie posiadają. Choć istnieją scenariusze, w których tablet rzeczywiście potrafi sprawdzić się lepiej niż laptop, to jednak mało kto był w stanie porzucić tradycyjną konstrukcję na rzecz czegokolwiek innego. A gdyby spróbować zredefiniować laptopa, zamiast go zastępować?

ASUS Zenbook Duo - recenzja

Asus ZenBook Duo to komputer, który na pierwszy rzut oka może nie zdradzać swoich największych zalet. Na pewno zauważymy, że posiada nieco grubszą obudowę, ale to tak naprawdę tyle. Dopiero po otwarciu pokrywy przekonamy się, że będziemy mieć do czynienia z czymś zupełnie innym, niż do tej pory. Obecność drugiego wyświetlacza, dokładnie tam, gdzie do tej pory zawsze znajdowały się klawiatura i touchpad, z początku onieśmiela. Wyświetlane są podpowiedzi i krótki samouczek, byśmy poznali gesty pozwalające na wywołanie klawiatury i przełączanie się pomiędzy trybami, ale od pierwszej chwili tego spotkania po prostu kusi spróbować nowych rzeczy. Jak będą wyświetlane aplikacje, czy klawiatura ekranowa się sprawdzi, czy mogę postawić laptopa w innej pozycji? Do czego tak naprawdę mogę użyć takiego zestawu? Powoli starałem się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Obecność drugiego ekranu pozwala znacząco zwiększyć przestrzeń, jaka jest do naszej dyspozycji. Klawiatura Bluetooth, którą otrzymujemy w zestawie, nie musi pokrywać dolnego wyświetlacza, bo można z niej korzystać także w innym miejscu. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowego ekranu w orientacji poziomej, np. do robienia notatek czy szkicowania, to możemy to śmiało robić, a klawiaturę umieścimy gdzie indziej. Jeśli wolimy użyć obydwu ekranów, np. do pracy nad dokumentami, prowadzenia wideorozmów i tak dalej, to do gry wkracza dodatkowa podstawka, która pozwala nieco unieść całą konstrukcję i wtedy ekranu znajdują się jeden nad drugim. Cały czas można używać klawiatury z touchpadem, jakby się nic nie zmieniło, a przecież zmieniło się wszystko.

Dobrze wiemy, jak często i jak dużo osób pracuje teraz zdalnie. To nie tylko home office, ale także (a dla niektórych głównie) praca w różnych miejscach, jak kawiarnie, pociągi, samoloty, wynajmowane przestrzenie itp. Czasami można skorzystać z dodatkowych akcesoriów, ale zazwyczaj jesteśmy zdani na to, co mamy ze sobą. A wiele zadań i obowiązków wymaga większej przestrzeni roboczej, by chociażby móc jednocześnie prowadzić wideorozmowę z drugą osobą i mieć dostępny drugi ekran na wyświetlanie prezentacji, tabelek, dokumentów, grafik i innych potrzebnych rzeczy. Zastosowań dla dwuekranowego trybu w tym laptopie jest ogrom, każdy znajdzie coś dla siebie, byle tylko starczył nam miejsca na blacie, by móc rozstawić taki zestaw. Co ciekawe, ten laptop potrafi jeszcze więcej.

ASUS Zenbook Duo - laptop z dwoma ekranami

Dzięki dedykowanej podstawce, bez problemu zmienimy orientację obydwu ekranów na pionową, więc będą znajdować się zaraz obok siebie. Ze względu na to, że jest to jednak przede wszystkim laptop, to niemożliwe jest ułożenie ich w dokładnie tej samej płaszczyźnie, dlatego jeden z ekranów będzie nieco bardziej cofnięty. Czy to przeszkadza? Prawdę mówiąc nie, ale uwagę zwrócimy na coś zupełnie innego. Pomiędzy wyświetlaczami znajdują się bowiem dwie ramki i to dość szerokie, więc nie wchodzi w grę komfortowe używanie obydwu wyświetlaczy jako jeden ekran. Jeżeli potrzebujecie dwóch pionowych ekranów obok siebie, a mi czasami takie sytuacje się zdarzały, to Asus ZenBook Duo stawał na wysokości zadania.

Ekrany OLED, 3K i 120 Hz - czego chcieć więcej?

Pozytywne wrażenia z obcowania z tym komputerem nie wynikają tylko z nietypowej konstrukcji. Obydwa ekrany to 14-calowe panele OLED o rozdzielczości 3K i 120 Hz odświeżania z proporcjami boków 16:10, Maksymalna jasność to 400 nitów i 500 nitów w trybie HDR. Mam naprawdę wygórowane wymagania, jeśli chodzi o jakość obrazu i laptop Asusa sprawił, że byłem wręcz zachwycony warunkami, jakie oferuje ten model. Niezwykle wysoka rozdzielczość, fantastyczne nasycenie kolorów oraz głęboka czerń sprawiają, że niezależnie od tego, czy pracujecie tylko z tekstem, czy także z fotografiami, wideo czy innymi multimediami, to wszystko będzie prezentować się po prostu wyśmienicie. Jest pewna wada takiego rozwiązania, ale niedługo do niej dojdziemy.

Na przeszkodzie ku Waszym celom nie powinna też stanąć wydajność czy specyfikacja komputera. Asus ZenBook Duo jest napędzany procesorem Intel Core Ultra 9 (układ Intel Evo) w parze z 32 GB pamięci LPDDR5x. Wewnątrz znajduje się dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 2 TB, a wszystkie akcesoria i zewnętrzne urządzenia podłączać będziemy za pomocą dwóch gniazd Thunderbolt 4, USB-A 3.2, HDMI 2.1 oraz słuchawkowy jack 3,5 mm. Klawisze natomiast posiadają skok 1,4 mm i byłem totalnie zaskoczony tym, jak wygodnie i przyjemnie pisze się na klawiaturze z zestawu. Nieco mniej optymistycznie mogę napisać o touchpadzie, który posiada charakterystyczny (irytujący) klik, za to jego dokładność i obsługa gestów multitouch są nienaganne. Klawiaturę podłącza się magnetycznie do laptopa, a na lewym boku znajduje się wyłącznik pozwalający oszczędzić energię, gdy z niej nie korzystamy. Ładowanie klawiatury odbywa się za pomocą złącz USB-C umieszczonego zaraz obok wspomnianego przełącznika.

Przenośny desktop? ASUS Zenbook Duo

Czy klawiatura ekranowa, którą aktywujemy gestem, może choć częściowo zastąpić tę fizyczną? W mojej ocenie nie spędzicie z nią dłużej, niż kilku minut, ponieważ wprowadzenie nawet krótkiej wiadomości na czacie czy w treści maila będzie dość trudne. Wymaga ciągłego spoglądania na ekran (nie sądzę, by możliwe było nabranie wprawy umożliwiającej pisać choćby częściowo bezwzrokowo), więc jedynym pozytywnym aspektem pozostaje touchpad, z którego korzystało mi się nawet przyjemnie. Brak fizycznego klika i bezproblemowa obsługa wszystkich gestów są wystarczające, by mógł być przydatny. Akumulator o pojemności 75 Wh zapewni około godzin pracy z dwoma aktywnymi ekranami, ale wszystko zależne jest od czynności, które będziecie wykonywać - praca z wideo czy grafiką może odebrać Wam nawet 2 godziny z czasu bez ładowania.

Mam nadzieję, że to tylko początek tej przygody

Mimo, że zdjęcia mogą tego nie oddawać, to po zamknięciu pokrywy i złożeniu całego zestawu, Asus ZenBook Duo będzie Wam przypominać o swoich rozmiarach. Ze względu na obecność drugiego ekranu i dokładaną klawiaturę, grubość obudowy jest nawet dwukrotna, w porównaniu do klasycznego laptopa. Całość waży też odczuwalnie więcej: 1,64 kg to całkiem sporo, więc jestem ciekaw, czy Waszym zdaniem codzienny transport takiego cudeńka w plecaku byłby uzasadniony dodatkowymi możliwościami. Ja jestem bliżej odpowiedzi brzmiącej "tak", ale nie zawsze miałbym ochotę zabierać ze sobą komputer, którego spakowanie do plecaka oznaczałoby zapewne rezygnację z tabletu czy przenośnej konsolki.

Jestem pod wrażeniem, jak wiele przemyślanych rozwiązań wdrożył do tego produktu Asus, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że takie inicjatywy wymagają jeszcze trochę czasu i pracy, byśmy mogli je uznać za urządzenie gotowe na masowego użytkownika. Niezbędne jest delikatne odchudzenie komputera, zmniejszenie ramek i masy, ale mam przeczucie, że takie prototypy już są testowane i to tylko kwestia czasu, by trafiły w nasze ręce jako finalne produkty. Pytanie, czy uda się zejść z ceny, bo za taki egzemplarz przyjdzie teraz zapłacić 9999 zł.

Definicja laptopa może się wkrótce zmienić, będziecie nimi zainteresowani w takiej formie?