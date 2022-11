Pamiętacie okres przy premierze Windows 8? To wtedy byliśmy świadkami boomu na hybrydy, komputery 2 w 1 i inne wyjątkowe urządzenia. Nadchodzi nowa era: czas składanych ekranów w laptopach, a Asus Zenbook 17 Fold to udowadnia.

Do dziś pamiętam tę ekscytację, gdy laptopy stawały się ciekawsze, inne, bogatsze w cechy i funkcje. Nie wszystkie pomysły były udane, niektóre nie przetrwały próby czasu, ale ostatecznie kilka rozwiązań z nami zostało, dzięki czemu narzędzia do pracy i rozrywki są lepsze, wygodniejsze w obsłudze i po prostu bardziej użyteczne. Czy składany ekran w Asusie Zenbook 17 Fold to coś, co z nami zostanie, czy może idea przepadnie?

Nie udzielimy jednoznacznej odpowiedzi już dziś, ale po spędzeniu czasu z tym komputerem wiem, że ma on naprawdę spory potencjał. Patrząc na pierwsze laptopy też nie bylibyśmy przekonani, że takie maszyny będą potrafić tak wiele i staną się tak dobre, ale potrzeba było tylko czasu. Z tego typu technologią też potrzebujemy okresu buforowego na dopieszczenie technikaliów i detali, by ostatecznie projekt stał się czymś więcej niż ideą.

Asus Zenbook 17 Fold - laptop ze skladanym ekranem

Asus Zenbook 17 Fold zachwyca ekranem, razi grubością i intryguje technologią. Jak na wstępną generację jest naprawdę dobrze, więc mam apetyt na więcej. Szansa na napisanie nowego rozdziału w historii laptopów jest dla takich maszyn całkiem spora, ale kluczowa będzie reakcja rynku. Cenowo początki przypominają debiuty smartfonów ze składanymi ekranami, to znaczy nie jest tanio. 16 999 zł za Asus Zenbook 17 Fold to sporo, ale pewnie znajdą się chętni. Czy będzie ich przybywać? Co o tym sądzicie?

Więcej o komputerze w materiale wideo - zapraszamy!