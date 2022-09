Router dla małego biznesu? ASUS ma świetną propozycję

Firma zwraca uwagę nie tylko na potrzeby domowych użytkowników, ale również małych i średnich firm, które chcą zapewnić sobie szybki i przede wszystkim bezpieczny dostęp do sieci. W związku z tym postanowiliśmy się przyjrzeć temu co ASUS ma swojej ofercie i jakie udogodnienia oferuje dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników.

Rozwiązania ułatwiające życie

Budując firmową sieć trzeba zwrócić uwagę na nieco więcej elementów niż w domu. Po pierwsze w firmie zazwyczaj mamy więcej użytkowników, a powierzchnia biura jest większa przez co zapewnienie odpowiedniego pokrycia chociażby sygnałem WiFi jest trudniejsze. Warto jednak zwrócić również uwagę na technologie związane z bezpieczeństwem takiej sieci, łatwość jej konfiguracji i zarządzania ustawieniami, a także monitorowania podłączonych urządzeń. Tym wszystkim można bardzo łatwo zarządzać na routerach ASUS, które oferują np. wsparcie dla technologii AiProtection, dają możliwość stworzenia własnej prywatnej sieci VPN oraz pozwalają elastycznie zwiększać zasięg dzięki technologii AiMesh.

Szczególnie warte uwagi jest rozwiązanie AiProtection oferowane w dwóch wersja Pro i Classsic. Jest to zabezpieczenie typu real-time, które na bieżąco analizuje ruch w naszej sieci badając go pod kątem często stosowanych ataków sieciowych. Usługa została opracowana przy współpracy z firmą Trend Micro, dzięki czemu baza zagrożeń sieciowych jest cały czas aktualizowana. Co jednak najważniejsze, ASUS nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty za AiProtection, tak jak to mają w zwyczaju konkurenci. Zamiast tego oferuje swoje wsparcie przez cały cykl życia danego routera wydatnie zwiększając jego bezpieczeństwo. W zależności od wybranego modelu routera usługa dostępna jest w wersji Pro lub Classic różniących się swoimi możliwościami. Już w podstawowej wersji mamy między innymi automatyczne aktualizacje, firewall, sieć dla gości, blokadę szkodliwych witryn internetowych oraz zainfekowanych urządzeń, które mogą być podłączone do naszej sieci. W wersji Pro dochodzi jeszcze system zapobiegający włamaniom, a także bardziej zaawansowane funkcje związane z kontrolą rodzicielską, a w zasadzie z filtrem treści do jakich dostęp daje router. Wersja technologii AiProtection zależna jest od modelu routera (bardziej zaawansowane funkcje wymagają mocniejszego procesora) ale tak jak wspominałem w obu przypadkach są darmowe.

Bardzo przydatnym rozwiązaniem w firmie może być też wykorzystanie prywatnej sieci VPN. Wystawianie routera, a tym samym naszej firmowej sieci na “zewnątrz” nie jest najbezpieczniejsze, dlatego aby uzyskać bezpieczny dostęp do sieci wewnętrznej z internetu można skonfigurować VPNa. Routery ASUSa umożliwiają pracę zarówno w trybie serwera jak i klienta i pozwalają znacząco zwiększyć bezpieczeństwo danych przesyłanych tym kanałem.

Wreszcie w przypadku najbardziej zaawansowanych modeli routerów i systemów WiFi mesh świetnym rozwiązaniem jest możliwość podłączenia dwóch źródeł dostępu do sieci internet. Nic nie denerwuje tak bardzo jak nagły brak dostępu do sieci, który może dosłownie sparaliżować działanie całej firmy. Dobrą praktyką jest wtedy posiadanie łącza zapasowego, czy to w formie dostępu przez sieć GSM czy przez łącze od innego dostawcy. Co więcej routery ASUSa mogą pracować w kilku trybach np. jako load balancer, który rozkłada cały ruch sieciowy na dwa łącza, aby były równomiernie obciążone. Dostępny jest też tryb fail-over, który w razie awarii jednego łącza przełącza cały ruch na to, które nadal działa. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie dla użytkowników, ale oczywiście administrator zostanie o tym fakcie automatycznie poinformowany dzięki dedykowanej aplikacji ASUS Router na smartfonie.

Router z obsługą AiMesh daje elastyczność

Dużą zaletą rozwiązań firmy ASUS jest też wsparcie dla technologii AiMesh. Nie musimy w pierwszej kolejności kupować systemu typu mesh aby mieć pewność, że sygnał WiFi będzie zadowalający w całej firmie. Decydując się na router ASUSa taki jak chociażby RT-AX58U czy bardziej zaawansowany model typu RT-AX89X możemy rozbudować go później o dodatkowe punkty dostępowe działające w technologii mesh. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Sieć mesh to nic innego jak wewnętrzny roaming. Pomimo wykorzystania kilku czy nawet kilkunastu punktów dostępowych możemy oferować na dużej powierzchni jednolitą sieć WiFi pod tym samym SSID (nazwą sieci) przez co przełączanie poszczególnych urządzeń pomiędzy punktami dostępowymi odbywa się automatycznie, bez naszej ingerencji. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta tego rozwiązania, która daje sporą elastyczność. Tym bardziej, że dzięki oprogramowaniu na smartfona lub aplikacji ASUS WRT możemy takim routerem i poszczególnymi punktami dostępowymi w sieci zarządzać w jednym miejscu. Jeśli zatem po instalacji okaże się, że w pomieszczeniu znajdującym się od niego najdalej siła sygnału WiFi pozostawia wiele do życzenia, wystarczy dokupić kompatybilny z AiMesh punkt dostępowy (AP) i podłączyć go do sieci. Najlepiej byłoby to zrobić przy pomocy przewodu LAN, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać do tego sygnał WiFi. Dedykowana podsieć wykorzystywana do komunikacji z routerem zapewnia odpowiednio szybki transfer danych.

Zestaw ZenWiFi AX dla najbardziej wymagających

Jeśli jednak już od początku wiemy, że potrzebujemy przynajmniej kilku punktów dostępowych to można na starcie zdecydować się na dedykowany system WiFi mesh. W tym segmencie oferta ASUSa również jest całkiem spora począwszy od prostych systemów ZenWiFi AX Mini (XD4) działających w standardzie AX1800, a kończąc na modelach z serii ZenWiFi AX (XT8) z obsługą portu WAN 2.5 Gbps i dwoma zakresami sieci 5 GHz pracującymi w trybie MIMO 2x2 i 4x4, dzięki czemu transfer po sieci bezprzewodowej może sięgać nawet 5 Gbps. ASUS w swoich urządzeniach oferuje również takie technologie jak RangeBoost, które zwiększają zasięg (pokrycie ponad 550 m2 przy zastosowaniu zaledwie dwóch punktów dostepowych) oraz możliwość podłączenie dodatkowych urządzeń (np. dysku USB) i udostępnienie ich zawartości w sieci.

Standard WiFi 6 sprawił, że prędkość sieci bezprzewodowej znacząco wzrosła i dzięki wykorzystaniu kilku równoległych strumieni można bez problemu osiągnąć transfery przekraczającej 4,8 Gbps przy wykorzystaniu pasma 5 GHz. Topowe zestawy ASUSa jak chociażby wspominany wcześniej ZenWiFi AX XT8 obsługują dwa niezależne pasma 5 GHz, które mogą działać na różnych kanałach aby zapewnić odpowiednią przepustowość. Dzięki możliwości stworzenia rozdzielnych sieci, szybsze urządzenia potrafiące wykorzystać kanały o szerokości 160 MHz (smartfony, tablety, komputery) można podpiąć do szybszej sieci, a pozostałe urządzenia w domu/firmie do tej wolniejszej. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać dostępnym pasmem.

Możliwości jest jednak znacznie więcej i mając tak bogatą ofertę urządzeń sieciowych oraz elastyczność rozbudowy, sięgnięcie po produkty firmy ASUS do budowy sieci w firmie jest świetną decyzją biznesową.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą ASUS.