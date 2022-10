Test komputera Hard-PC NZXT z procesorem Core i7-12700F i kartą graficzną Asus GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC jest częścią porównania trzech zestawów dla graczy: gotowy komputer kontra składany PC. Opisywany tutaj „Hard-PC NZXT” został porównany z typowym „gotowcem” czyli HP Omen 25L GT12 oraz „ogniwem pośrednim” czyli komputerem G4M3R Hero. Konfiguracje wszystkich trzech komputerów były możliwie zbliżone do siebie.





„Składany PC” przez sklep komputerowy

Komputer Hard-PC.pl NZXT to klasyczny „składany PC”, jaki możemy kupić w wielu sklepach komputerowych. Wszystkie użyte komponenty użyte do budowy tego PC są normalnie dostępne na rynku, a to oznacza że mając odpowiednią wiedzę i umiejętności jesteśmy w stanie złożyć identyczny zestaw. Firma montująca taki zestaw (w tym przypadku Hard-PC.pl) informuje na swojej stronie o dokładnych modelach użytych podzespołów, co nie jest oczywistością w tego typu firmach, a co zdecydowanie pochwalamy. Mają one bowiem wpływ na wydajność zestawu, ale tez jego kulturę pracy (co pokazaliśmy w szczegółowym porównaniu). Niestety brakuje bardziej „przyziemnych” informacji jak zestaw wyjść czy niektóre parametry. Co prawda możemy je znaleźć (kompletny zestaw parametrów) na stronie produktowej każdego komponentu, ale wymaga to odrobiny czasu i mimo wszystko absolutnego minimum wiedzy w temacie podzespołów.

Ten konkretny PC dostępny jest w jednej konfiguracji procesora i karty graficznej, ale można dobrać system operacyjny, kartę WiFi czy oprogramowanie antywirusowe. Dziwi trochę brak możliwości wyboru większej ilości pamięci RAM, czy pojemniejszego dysku, szczególnie że w przypadku innych komputerów oferowanych przez Hard-PC taka możliwość jest:

Ważną informacją jest to, że sklep Hard-PC instaluje niezarejestrowany system operacyjny Windows 10/11 wraz z pakietem oprogramowania, np. MSI Afterburner. Po dokupieniu klucza/licencji, wystarczy go zarejestrować. Bardzo wygodne rozwiązanie.

Gwarancja na komputer Hard-PC NZXT jest… dwuskładnikowa. Z jednej strony sklep oferuje gwarancje na zmontowany zestaw PC (2 lata), a z drugiej cały czas obowiązuje gwarancja na wszystkie zastosowane komponenty. Dzięki temu np. płyta główna ma 3 lata, dysk SSD 5 lat, a zasilacz aż 10.

Hard-PC NZXT: opakowanie i zabezpieczenie

Transport zmontowanych komputerów, szczególnie z większymi i cięższymi kartami graficznymi stanowi pewne wyzwanie, ponieważ zdarzają się przypadki uszkodzenia przesyłki przez kurierów. Komputer Hard-PC NZXT spakowany jest w naprawdę duże pudełko zbiorcze z ogromną ilością pianek i folii tłumiącej ewentualne uderzenia, a także wszystkimi pudełkami z użytych komponentów. Wygląda to mało estetycznie, ale zdecydowanie spełnia zadanie. Sam komputer schowany jest w „środkowym” pudełku po obudowie ATX.





Po wyjęciu go i otwarciu znajdziemy dwie kartki A4 z informacją na temat konieczności odczekania jeśli kupiło się komputer w porze zimowej, a także z instrukcją podłączenia przewodów monitora itd. Jest też bezpośredni kontakt do sklepu, zarówno mailowy jak i telefoniczny.

Po wyjęciu komputera z pudełka po obudowie NZXT H510 Flow (taka została użyta) naszym oczom ukazuje się kolejny poziom zabezpieczeń:

To zdjęcie zostało wykonane i tak po wyjęciu już części pianek i folii… Wszystko zostało docięte naprawdę na wymiar za co duże brawa. Warto się upewnić, że wyjęło się wszystkie pianki, bo niektóre z powodzeniem zablokują wentylatory.

Pierwsze uruchomienie

Choć komputer Hard-PC NZXT w testowanej konfiguracji nie ma licencji na system Windows, to ten został zainstalowany w wersji próbnej (pozostaje tylko wpisać klucz i zarejestrować licencję), a to oznacza że komputer jest gotowy do działania zaraz po uruchomieniu. Sklep zainstalował pakiet kilku aplikacji (darmowych) jak np. MSI Afterburner, OpenOffice, VLC Media Player, WinRAR czy oprogramowanie NZXT Cam do sterowania parametrami chłodzenia i podświetlenia.

UEFI płyty głównej zostało poprawnie skonfigurowane wliczając w to zdjęcie limitów mocy procesora Intel Core i7-12700F, jak i poprawne ustawienie pamięci RAM (DDR4-3600). Wybrany został też profil cichy chłodzenia wnętrza komputera.























Pierwsze uruchomienie aplikacji obciążających procesor czy np. gry odbyło się bez żadnych problemów. Więcej na temat wydajności przeczytasz w teście porównawczym trzech PC-ów, a na temat hałasu w dalszej części tego tekstu.

Budowa i jakość montażu

Sklep Hard-PC zdecydował się na użycie komponentów premium w swoim PC, co niewątpliwie podniosło końcową cenę PC-a z takim procesorem i GPU. Do takich niewątpliwie zalicza się karta graficzna Asus GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC, płyta główna MSI B660M Mortar WIFI DDR4, a także podzespoły marki NZXT: obudowa H510 Flow, chłodzenie wodne procesora AIO Kraken X63 RGB, jak i zasilacz NZXT C750 Gold. Absolutnie uwag nie można mieć też co do zastosowanego wysokiej klasy dysku SSD Lexar M.2 PCIe NVMe NM620 o pojemności 1 TB, jak i pamięciom Patriot Viper Steel DDR4-3600 MHz CL17. Ma to bardzo korzystny wpływ na parametry komputera Hard-PC NZXT, o czym w szczegółach w dalszej części tekstu.





Zastosowane komponenty oferują bardzo duży zapas, co tyczy się szczególnie możliwości płyty głównej (świetna sekcja zasilania), zasilacza NZXT o mocy 750W i certyfikacie sprawności 80Plus Gold (to konstrukcja bazująca na Seasonic Focus GX, opatrzona gwarancją na 10 lat), jak i chłodzeniem AIO NZXT Kraken X63 RGB. Zestaw ten nie tylko pozwoli na swobodny upgrade do 13. generacji procesorów Intela, ale też umożliwi zmianę na mocniejszą kartę graficzną, w tym np. RTX 3080 czy najpewniej jego następca (RTX 4080).





Obudowa komputera to NZXT H510 Flow z przewiewnym frontem. Jest ona standardowej wielkości (~46 cm wysokości) „skrzynka” z bardzo dobrej jakości wykonaniem i przemyślanym wnętrzem. Standardowo wyposażona jest w dwa czarne wentylatory (z przodu oraz z tyłu), z czego lokalizacja tego pierwszego została zmieniona na wyciąg na górze. Dzięki temu chłodne powietrze zassane przez dwa wentylatory 140 mm na chłodnicy Krakena X63 RGB jest wysysane przez dwa wentylatory z tyłu i na górze obudowy. Choć oczekiwany, to bardzo dobry ruch ze strony osób składających ten komputer. Filtry przeciwkurzowe znajdują się z przodu obudowy oraz pod zasilaczem. Podświetlenie RGB dotyczy wentylatorów i blokopompki chłodzenia NZXT Kraken X63 RGB, a także karty graficznej Asusa RTX 3060 Ti TUF Gaming.







Komputer Hard-PC NZXT jest bardzo dobrze zmontowany. Tzw. „cable management” jest poprawny i nie mamy tutaj właściwie żadnych uwag. Wszystko wygląda estetycznie i użyto odpowiednią ilość opasek oraz spinek.

Porty wejścia/wyjścia

Z przodu komputera, a właściwie to na górze obudowy znajduje się minimalistyczny zestaw wyjść/wejść: jedno gniazdo USB 3.0 typu A oraz jedno USB 3.2 Gen 2 typu C. Jest tam też złącze słuchawek w standardzie smartfonowym (4 pola dla słuchawek z mikrofonem). Lampka wokół przycisku Power pełni też funkcję informującą o pracy dysku.

Z tyłu komputera, dzięki płycie głównej MSI B660M Mortar złącz jest dużo więcej. Znajdziemy tam cztery USB 2.0, trzy kolejne w standardzie 3.2 Gen 2x1 typu A oraz jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C, port Ethernet, złącza dla anten Wi-Fi oraz zestaw gniazd audio (w sumie 5). Karta graficzna Asusa RTX 3060 Ti TUF Gaming OC oferuje 3 złącza DisplayPort oraz 2 HDMI. Cały komputer ma więc aż 5 gniazd w standardzie wyższym niż USB 3.0 i sensowne dwa porty USB typu C.

Podstawowe możliwości rozbudowy

Komputer Hard-PC NZXT bez problemu wyposażymy w większą ilość pamięci operacyjnej, wystarczy dokupić kolejny zestaw RAM. Obudowa ma też miejsce na przynajmniej 3 dyski 3,5” lub 2,5”. Wymiana karty graficznej nie będzie stanowiła najmniejszego problemu, szczególnie że zarówno obudowa zapewni odpowiedni poziom wentylacji, jak i zasilacz NZXT C750 Gold wystarczy do sporo mocniejszych konstrukcji. Zastosowany chipset płyty głównej umożliwi wymianę procesora, nawet na 13. generację Intela, oczywiście po wgraniu nowego UEFI.









Kultura pracy

Przeprowadziliśmy test hałasu wszystkich trzech komputerów, a w tym Hard-PC NZXT. Do tego celu użyliśmy nie tylko profesjonalnego sprzętu mierzącego nie tylko samą maksymalną wartość generowanego dźwięku, ale też jego charakterystykę. Dodatkowo, przygotowaliśmy nagranie w identycznych warunkach, by móc porównać testowane komputery.









Komputer Hard-PC NZXT jest cichy w spoczynku (choć nieco głośniejszy od dwóch porównywanych rywali), ale wygrywa z nimi podczas każdego obciążenia. Wydajne chłodzenie procesora pozwala na utrzymywanie wysokich zegarów nawet przy pełnym obciążeniu, a karta graficzna Asusa z rodziny TUF Gaming nie tylko oferuje najwyższe zegary, ale też ma najniższe obroty wentylatorów, co przekłada się na najniższy poziom hałasu.

Pobór mocy i temperatury

Na ilość pobieranego prądu wpływa nie tylko zastosowany procesor, czy karta graficzna ale też ustawienia w UEFI, jak i zasilacz podający prąd całemu zestawowi, a dokładniej jego sprawność. W spoczynku Hard-PC NZXT z procesorem Core i7-12700F i kartą graficzną Asus GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC pobiera rozsądne ~52W. Podczas pełnego obciążenia w Cinebench watomierz wskazywał ~271W, zaś podczas grania w Cyberpunk pobór mocy wzrósł do ~346W. Maksymalne obciążenie procesora i karty graficznej oznaczało blisko 550W i system chłodzenia komputera wciąż zapewniał pełną stabilność w tej sytuacji.

Jeśli chodzi o temperatury, to Hard-PC NZXT utrzymywał następujące wartości przy temperaturze pokojowej na poziomie 22 stopni Celsjusza:

Procesor obciążony w Cinebench R23: 81 °C

Karta graficzna w grze Cyberpunk 2077: 60,8 °C

Zobacz w teście porównawczym jak komputer Hard-PC NZXT wypadł na tle rywali.





Podświetlenie RGB

Zestaw Hard-PC NZXT posiada podświetlenie RGB: dwa wentylatory chłodzenia NZXT Kraken X63 RGB, jego blokopompka (z efektem nieskończonego lutra) oraz podświetlane logo na karcie graficznej Asusa. Wentylatory wyciągowe w obudowie (tylny oraz górny) są niestety czarne. Użytkownik może w szerokim zakresie sterować podświetleniem Krakena X63 RGB za pomocą aplikacji NZXT Cam. Samo podświetlenie jest raczej stonowane i niezbyt nachalne, z pewnością nie przeszkadza gdy komputer stoi obok monitora. Niektórzy gracze oczekują jednak nieco więcej RGB we wnętrzu PC-a.

Cena

Na połowę października 2022, gdy jest pisany ten tekst, komputer Hard-PC NZXT w konfiguracji z procesorem Core i7-12700F oraz kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti kosztuje najmniej ~8200 zł. Komputery Hard-PC, co oczywiste, oferowane są wyłącznie w sklepie Hard-PC.pl. Link do testowanej konfiguracji.

