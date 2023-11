Recenzja Acer TravelMate P215 - laptopa dla 4-klasisty

Acer TravelMate P215-54 - specyfikacja

Acer TravelMate P215-54 w wersji, którą otrzymali uczniowie klas czwartych został oparty na nieco starszej platformie Intela, której sercem jest procesor Core 12. generacji. W tym konkretnym przypadku jest to Core i3-1215U wyposażony w 2 rdzenie wydajne (P) z obsługą 4 wątków oraz 4 rdzenie oszczędne (E) obsługujące po jednym wątku. Maksymalne taktowanie tego układu to całkiem solidne 4,4 GHz. Dzięki nowej architekturze procesora, jego wydajność w zastosowaniach jednowątkowych powinna być całkiem niezła. Można tylko ubolewać nad bardzo słabym układem graficznym poprzedniej generacji. W pakiecie dostajemy też 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB, co można uznać za wystarczające.

Acer ma niespełna 2 cm grubości i waży prawie 2 kilogramy co jest raczej przeciętnym wynikiem przy matrycy o przekątnej 15,6 cala. Warto jednak docenić fakt, że mamy tutaj sporo portów, 3 gniazda USB typu A w standardzie 3.2, jedno USB-C z obsługą ładowania, HDMI oraz port LAN 1 Gbps. Dobre wrażenie sprawia też bateria oferująca 55 Wh, a do tego mamy łączność WiFi 6/BT 5.1 oraz wbudowany czytnik kart pamięci microSD. W zestawie dostajemy też niewielką ładowarkę o mocy zaledwie 45 W oraz system Windows 11 Pro Edu. Całość, jak już wspominałem w poprzednim tekście, została wyceniona na niespełna 3000 złotych.

Acer TravelMate P215-54 CPU Intel Corei i3-1215U 4,4 GHz, 6 rdzeni, 8 wątków RAM 8 GB DDR4 3200 MHz GPU Intel UHD SSD 256 GB SSD Inne Kamera 720p

Czytnik kart microSD Ekran 15,6 cala, 16:9, 1920 x 1080 pikseli, TN, 60 Hz WLAN Intel WiFi AX201 (WiFi 6), BT 5.1 System operacyjny Windows 11 Prof Edu 64bit Bateria 55 Wh Porty 3x USB 3.2

1x USB-C 3.2 (PD)

1x HDMI

1x LAN RJ-45 1 Gbps

1x audio port Wymiary 360 x 245 x 20 mm Waga 1,9 kg Cena ~3000 PLN (październik 2023)

Acer TravelMate P215-54 - zdjęcia

Na temat wyglądu i wykonania komputera Acer TravelMate P215-54 pisałem już nieco w swoich pierwszych wrażeniach. Od standardowego, sklepowego modelu odróżnia go nalepka na górnej klapie oraz wygrawerowane godło na wewnętrznej obudowie. Cała konstrukcja wykonana jest z solidnego, chropowatego plastiku i wydaje się nieco toporna, ale powinna być wytrzymała.

Tak samo jest od spodu, TravelMate ma być po prostu funkcjonalny. Solidne gumowe stopki zapewniają stabilne położenie na blacie biurka, a spore otwory wentylacyjne zapewniają odpowiednią temperaturę procesora. Do wnętrza obudowy można dostać się po odkręceniu kilkunastu śrubek, które również pozytywnie wpływają na sztywność całej konstrukcji.

15,6 cala to już całkiem spora przekątna, więc i wymiary notebooka są całkiem słuszne. Acer był w stanie dzięki temu zmieścić tutaj pełnowymiarową klawiaturę z częścią numeryczną, czego brakuje w modelu P214 z ekranem o przekątnej 14 cali, który też dostają uczniowie klas czwartych. Sama klawiatura ma standardowy układ z długim lewym Shiftem, co wydaje mi się wygodniejsze dla młodych osób z mniejszymi dłońmi. Przyciski dają niezłą informację zwrotną i całkiem przyjemnie się na nich pisze, choć brakuje podświetlenia. Zamontowany pod klawiaturą touchpad jest całkiem niezły, wystarczająco precyzyjny i ma sporą powierzchnię. Nad klawiaturą znalazły się również głośniki, które są bardzo przeciętne i mam wrażenie, że lepszy dźwięk uzyskuje z głośników mojego telefonu. Na szczęście jest też gniazdo słuchawkowe.

Jak już wspominałem, portów mamy tutaj całkiem sporo. Po lewej stronie mamy gniazdo zasilania, port LAN, HDMI, USB-C z zasilaniem oraz USB 3.2 typu A. Po prawej natomiast znalazło się gniazdo audio, dwa kolejne porty USB typu A oraz gniazdo zabezpieczenia typu Kensigton. Trudno oczekiwać czegoś więcej w tym segmencie cenowym i wielkościowym. Dodatkowo z przodu zamontowano jeszcze czytnik kart pamięci microSD.

Kamera do wideorozmów zamontowana jest na wąskiej ramce nad ekranem i ma nawet fizyczny przełącznik, który pozwala ją zakryć. To przydatna i fajna funkcja, dlatego warto ją docenić. Niestety jakość samego sensora pozostawia sporo do życzenia, ale nikt chyba tutaj nie spodziewał się cudów. Kamery w notebookach z Windowsem rzadko kiedy oferują przyzwoitą jakość.

Jak już wspominałem spodnią część obudowy można całkiem łatwo zdemontować odkręcając kilkanaście śrubek. Pod spodem kryje się niewielka płyta główna z raczej prostym systemem chłodzenia, który obejmuje tylko procesor z wbudowanym GPU. Sporo miejsca zajmuje duża bateria o pojemności 55 Wh, która napawa mnie optymizmem. Po lewej mamy też dużo wolnego miejsca, można by je było wykorzystać np. do podłączenia drugiego dysku, ale mamy tyko jeden slot M.2 i brakuje gniazda SATA. Na szczęście mamy dwa sloty dla pamięci SO-DIMM, więc niewielkim kosztem można rozbudować sobie pamięć RAM. Można też wymienić wbudowany dysk na większy jeśli zaistnieje taka potrzeba, a nawet zmienić moduł WiFi na wydajniejszy, choć to już bardziej fanaberia.

Podsumowując, Acer TravelMate P215-54 jest całkiem nieźle wykonany, ale widać w których miejscach producent musiał iść na kompromis aby utrzymać koszty w ryzach. Plastik nie jest może najprzyjemniejszy w dotyku, ale sprawia wrażenie solidnego, a warto też docenić fakt, że Acer nie oszczędzał na baterii. Oszczędził za to na czymś innym...

Acer TravelMate P215-54 - ekran

Niestety matryca w TravelMate P215-54, który otrzymali uczniowie klas czwartych to jeden z tych elementów, na którym mocno cięto koszty. Szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem do czynienia z tak słabym ekranem. Byłem przekonany, że technologia TN wyszła już całkowicie z użycia, ale jak widać nie. Równomierność podświetlenia jest jeszcze całkiem niezła, ale sam ekran jest strasznie ciemny. Oferuje jedynie nieco ponad 200 nitów, co jest wynikiem równie tragicznym co zmierzony kontrast na poziomie 200:1. Odwzorowanie barw jest równie złe, nawet po stworzeniu odpowiedniego profilu, który wyraźnie poprawia kolory. Nie pozwala jednak na wiele, bo matryca nie pokrywa nawet 50% gamutu sRGB. Te wartości są tak złe, że brakuje mi słów na ich opisanie, tym bardziej, że porównywalna matryca IPS byłaby pewnie droższa o 2 albo 3 dolary.

Dawno takiego obrazka nie robiłem, bo matryce IPS stosowane zazwyczaj w notebookach mają bardzo dobre kąty widzenia, ale tutaj musiałem wam pokazać jak źle jest w przypadku tego ekranu. Można na niego patrzeć tylko na wprost bo każde odchylenie powoduje ogromny spadek kontrastu, który i tak pozostawia wiele do życzenia. Jest po prostu tragicznie.

Ekran jest na tyle zły, że w dużej mierze przysłania mi pozostałe zalety tego notebooka. Dlatego zacząłem drążyć i szukać zamienników. Okazuje się, że za około 200 złotych można kupić matrycę IPS, która będzie pasowała do tego notebooka. Nie jest wysokich lotów, też jest ciemna (250 nitów) ale powinna oferować znacznie lepsze kąty widzenia, dlatego ją zamówiłem i za jakiś czas pewnie zrelacjonuje wam jej wymianę oraz końcowy efekt. Jeśli natomiast ktoś chciałby profil ICC3, który poprawia nieco kolory w oryginalnej matrycy to dajcie znać w komentarzach, podrzucę link do pobrania.

Acer TravelMate P215-54 - wydajność

Procesor Core i3-1215U potrafi pracować nawet z zegarem 4,4 GHz i taką wartość osiąga w przypadku obciążenia jednego rdzenia. Dotyczy to jedna tylko rdzenia Performance, taktowanie rdzeni E nie przekracza 3 GHz. W sumie mamy 6 rdzeni i obsługę 8 wątków, co jeszcze kilka lat temu odpowiadałoby procesorowi Core i7, a nie i3, dlatego testy wydajności wypadają całkiem nieźle. Tym bardziej, że nawet gdy obciążymy wszystkie, to taktowanie trzyma się na całkiem sensownym poziomie powyżej 3 GHz, a trzeba pamiętać, że ten notebook ma tylko zasilacz 45 W (!).

To co jest największym zaskoczeniem, to fakt, że testowany procesor wypada lepiej niż Core i7-1195G7, czyli teoretycznie jeden z topowych układów poprzedniej generacji Intela. Można zatem z powodzeniem uznać, że to wystarczający proceosor do pracy biurowej/szkolnej, a do tego jest całkiem oszczędny.

Wydajność w grach

O grach można jednak zapomnieć. O ile CPU wypada całkiem przyzwoicie, o tyle wbudowany układ GPU połączony z jednokanałową, niezbyt szybką pamięcią DDR4 nie pozwala na wiele. W zasadzie tak słabych wyników nie widziałem już dawno. Starsze gry możecie próbować uruchamiać, ale o nowszych tytułach można zapomnieć. To jest prawdziwy komputer do nauki, a nie do zabawy, chociaż Minecraft działa ;-). Warto pewnie dorzucić drugi moduł pamięci co powinno nieco poprawić wydajność.

Dysk SSD

Zastosowany nośnik SSD o pojemności 256 GB to dysk firmy Kingston kompatybilny z interfejsem PCIe 3.0, choć do limitów tego interfejsu i tak sporo mu brakuje. Nie jest to specjalnie wydajna konstrukcja, szczególnie pod względem zapisu danych, ale do codziennej pracy/nauki z powodzeniem wystarczy.

Acer TravelMate P215-54 - bateria

Bateria o pojemności 55 Wh to całkiem sporo ogniwo jak na tak tani komputer i jedna z największych zalet tego komputera. Intel Core i3-1215U potrafi być bardzo oszczędny gdy trzeba dzięki swoim rdzeniom E, a w połączeniu z matrycą o słabej jasności pozwala oczekiwać przyzwoitego czasu pracy. I tak faktycznie jest w trybie przeglądania sieci przy jasności na poziomie około 160 nitów spokojnie pozwoli na ponad 8 godzin pracy. Jeśli uruchomicie jakiś film to czas pracy wzrośnie do blisko 10 godzin. Pod obciążeniem w grach mamy też bardzo przyzwoite 3 godziny. Czas ładowania baterii to prawie 2 godziny, a można to zrobić przy pomocy dołączonego do zestawu zasilacza 45 W lub przez USB-C gdzie moc ładowania jest nawet większa bo dochodzi do 55 W przez co cały proces trwa krócej.

Test czytelnika (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 8h 34 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 9h 55 minut

Test w grach (jasność ekranu na 160 nitów, Wiedźmin 3) - 2h 54 minuty

Acer TravelMate P215-54 - pobór energii, temperatury, hałas

Pobór energii w Acer TravelMate P215 potrafi być całkiem niski. Przy jasności ekranu ustawionej na 160 nitów w spoczynku komputer potrzebuje około 9 W. Maksymalne obciążenie procesora to wzrost zużycia energii do maksymalnie 44 W, ale tak jest tylko przez kilkadziesiąt sekund, bo później pobór stabilizuje się w okolicach 40 W. Przy obciążeniu jednego rdzenia jest to około 30 W.

Temperatury procesora jak i całego komputera są akceptowalne. Obudowa nie nagrzewa się przesadnie, a system chłodzenia nawet pod obciążeniem nie wchodzi na bardzo wysokie obroty. Nie odnotowałem żadnego dyskomfortu jaki powodowałaby temperatura, nawet podczas dłuższego, dużego obciążenia CPU. Wentylator trybie wydajności jest wyraźnie słyszalny, ale nie jest irytujący. Przy normalnej pracy biurowej w trybie zrównoważonym z obudowy dochodzi tylko delikatny szum. Nie zaobserwowałem też żadnych hałasów związanych z elektroniką.

Acer TravelMate P215-54 - podsumowanie

Acer TravelMate P215-54 to naprawdę całkiem niezły komputer. Z powodzeniem powinien wystarczyć do nauki dla uczniów czwartej klasy, pozwala na korzystanie z aplikacji biurowych oraz edukacyjnych, a nawet pozwoli uruchomić proste gry pokroju Minecrafta czy Robloxa. Szkoda tylko, że większość tych dzieciaków będzie musiała cierpieć z powodu tragicznego ekranu, który na pewno nie będzie pozytywnie wpływał na ich wzrok. Słaby kontrast i kąty widzenia sprawiają, że trzeba się wysilać aby czasami coś dojrzeć, a brak filtra niebieskiego światła może działać drażniąco. Ponarzekać mógłbym też na wbudowane głośniki, słabą jakość kamery czy brak podświetlenia klawiatury, ale akurat z tymi wadami można jeszcze jakoś żyć.

Podoba mi się natomiast fakt, że mamy tutaj sporo portów dodatkowych, w tym USB-C z funkcją ładowania i czytnik kart pamięci microSD, a także bardzo długi czas pracy na baterii. W teorii dzieciaki z powodzeniem mogłyby brać taki komputer do szkoły i korzystać z niego cały dzień, ale to z pewnością nie było celem tego programu. Gdyby zastąpić nim podręczniki to miałoby to jeszcze jakiś sens, a tak to plecak mojej córki i bez komputera potrafi ważyć więcej niż 5 kg, więc dokładanie tam kolejnego "klamota" mija się z celem. To jednak temat na osobny artykuł, miejmy nadzieje, że jeśli program się utrzyma to szkoły z czasem zaczną te komputery wykorzystywać.

Acer TravelMate P215-54

Orientacyjna cena: ~3000 PLN