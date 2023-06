ASUS ROG Zephyrus i nowe karty graficzne NVIDIA - gamingowe bestie w designerskich garniturach

ASUS Republic of Gamers z dumą zaprezentował swoją nową linię laptopów gamingowych Zephyrus na rok 2023. Nowe modele oferują najpotężniejsze podzespoły od takich firm jak Intel czy NVIDIA, a także wydajne systemy chłodzenia oraz niesamowite wyświetlacze — a to zaledwie mała część wszystkich rewelacji.

NVIDIA w ASUS ROG Zephyrus przenosi nas do gamingowego raju

Głównym daniem z całej linii nowych laptopów gamingowych serii ASUS jest Zephyrus M16. Głównym atutem tej bestii stworzonej z myślą o graczach jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090, której maksymalna moc wynosi 145 W, a dzięki wszystkim technologiom firmy NVIDIA — przede wszystkim DLSS 3 — osiągane są najwyższe wyniki, gwarantujące bajeczne wrażenia wizualne podczas sesji gamingowych. To właśnie na tym sprzęcie się dziś skupimy.

ASUS ROG Zephyrus M16 to prawdziwa bestia

Nowa propozycja firmy ASUS to przede wszystkim niezwykle mocna maszyna, która pozwala na granie w najlepszej możliwej jakości. Zephyrus M16 jest bez wątpienia jednym z najlepszych laptopów gamingowych dostępnych na rynku. Procesor, który znajduje się w tym modelu, to 13. generacja procesorów Intel Core i9-13900H o częstotliwości 2,6 GHz.

W kwestii GPU ASUS ROG Zephyrus M16 posiada imponującą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 ze wsparciem ROG Boost. Dzięki temu laptop oferuje niesamowitą wydajność graficzną i obsługę technologii ray tracing, co zapewnia wspaniałe efekty świetlne i cieniowanie w grach. W połączeniu z wysoką rozdzielczością wyświetlacza możemy cieszyć się niezwykle realistyczną grafiką i płynną rozgrywką — Night City w Cyberpunku 2077, Sanktuarium w Diablo IV, fantastyczny zamek w Hogwarts Legacy czy Villedor w Dying Light 2 nie wyglądały jeszcze tak dobrze.

Co do pamięci, Zephyrus M16 posiada 16 GB RAM DDR5-4800 SO-DIMM, a maksymalnie można zainstalować 64 GB, a do tego laptop jest wyposażony w 1 TB dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Takie połączenie to po prostu gwarant komfortu.

DLSS 3 od NVIDIA zmienia zasady gry. Miłość każdego gracza

Nowa generacja laptopów ASUS ROG Zephyrus, wyposażona w potężne karty graficzne GeForce RTX z serii 40, stanowi doskonałą propozycję dla wszystkich miłośników gier — zarówno dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w świecie laptopów gamingowych, jak i dla tych, którzy czekali na odpowiedni moment, aby wymienić swoje starsze urządzenia. ASUS ROG Zephyrus z NVIDIA GeForce RTX serii 40 dostarcza niezrównaną wydajność.

Kiedy skupiamy się na potrzebach graczy, niezwykle istotne jest wykorzystanie nowoczesnych technik i funkcji. W przypadku laptopów ASUS ROG Zephyrus z kartami graficznymi GeForce RTX serii 40, szczególną uwagę warto zwrócić na technologię DLSS 3. Bez względu na to, czy mówimy o klasycznych grach, czy tytułach wykorzystujących ray tracing, DLSS 3 oferuje dodatkową wydajność, która z pewnością przekłada się na nawet dwukrotnie większą liczbę klatek na sekundę i niesamowite doznania wizualne, przez które będziemy się rozpływać podczas rozgrywki. Path tracing (Ray Tracing: Overdrive) w futurystycznym, przepełnionym neonami świecie w najnowszej grze CD Projekt RED, wspaniałe efekty świetlne podczas przemierzania meksykańskich szos w Forzie Horizon 5, jeszcze bardziej realistycznie odczucia podczas latania w Microsoft Flight Simulator czy może spektakularne rozwalanie potworów w hitowym Diablo IV? Każdy gracz będzie zachwycony.

Co daje DLSS 3, dlaczego gracze są w tym zakochani i decydują się na wymianę GPU, aby móc korzystać z tej autorskiej technologii NVIDIA? DLSS 3 to połączenie trzech kluczowych elementów: DLSS Super Resolution (czyli DLSS 2), NVIDIA Reflex oraz DLSS Frame Generation. Choć ostatnią z tych funkcji mogą wykorzystać jedynie posiadacze kart graficznych RTX serii 40 ze względu na wymagania sprzętowe, to DLSS Super Resolution jest dostępny dla wszystkich użytkowników kart RTX (seria 20, 30 i 40), a NVIDIA Reflex można cieszyć się na każdej karcie graficznej GeForce, począwszy od serii GTX 900.

Jeśli gra wykorzystuje DLSS 3, oznacza to automatyczne wsparcie dla DLSS 2 i Reflex. Dzięki technologii DLSS 3 wspieranej przez sztuczną inteligencję, gracze mogą cieszyć się znakomitą jakością grafiki przy jednoczesnej zwiększonej wydajności oraz płynniejszej rozgrywce. To w istocie darmowe zwiększenie liczby klatek na sekundę przy utrzymaniu fenomenalnej jakości obrazu i zadbaniu o jak największy komfort dla gracza. NVIDIA wciąż udowadnia swoje przywiązanie do innowacji i tworzenia rozwiązań, które rewolucjonizują przemysł gamingowy. Laptopy ASUS ROG Zephyrus z kartami graficznymi GeForce RTX serii 40 i technologią DLSS 3 są jednym z najlepszych przykładów, które potwierdzają przewagę i doskonałość NVIDIA w świecie gamingu.

Jeśli chodzi o wcześniej wspomnianą technologię NVIDIA Reflex — technologia ta została opracowana specjalnie dla graczy esportowych, aby minimalizować opóźnienia między ruchem myszy a reakcją na ekranie. Dzięki temu czas reakcji jest znacznie skrócony, co pozwala na bardziej precyzyjną i responsywną rozgrywkę w takich produkcjach jak na przykład Call of Duty Warzone, Overwatch 2, Fortnite, Valorant czy nadchodzący Counter-Strike 2. W laptopach ASUS ROG Zephyrus technologia NVIDIA Reflex zapewnia graczom przewagę konkurencyjną poprzez minimalizowanie opóźnień i zwiększanie płynności działania. Można stwierdzić, że to legalne cheaty w prawdziwym życiu.

Nie można również zapomnieć o technologii NVIDIA Broadcast, która jednak jest niezwykle przydatna dla twórców treści wideo i streamerów. Umożliwia ona zaawansowane przetwarzanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, eliminując hałas tła, poprawiając jakość dźwięku, oferując efekty specjalne i wiele więcej. Dzięki NVIDIA Broadcast możemy prowadzić profesjonalne streamy i tworzyć wideo bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt, co jest niezwykle wygodne dla posiadaczy laptopów ASUS ROG Zephyrus. Technologie NVIDIA sprawiają, że doskonały laptop staje się jeszcze lepszy i bardziej uniwersalny.

Granie na laptopie jeszcze nie było tak komfortowe. Pozostałe kluczowe technologie NVIDIA

To jednak nie wszystko. W skład zestawu NVIDIA Max-Q piątej generacji wchodzą jeszcze technologie, które poprawiają wydajność naszego sprzętu i wnoszą komfort rozgrywki na jeszcze wyższy poziom. Mowa tutaj między innymi o NVIDIA Battery Boost, czyli technologii, której celem jest optymalizacja zużycia energii, co prowadzi do wydłużonego czasu pracy baterii bez znaczącej utraty wydajności. Dzięki Battery Boost, laptop może dostosować swoją moc obliczeniową, zapewniając płynną rozgrywkę przy jednoczesnym minimalnym wpływie na zużycie energii.

Do tego mamy do czynienia z technologią NVIDIA Dynamic Boost. To rozwiązanie działa w połączeniu z układem graficznym oraz procesorem, dynamicznie dostosowując moc między nimi w zależności od obciążenia. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie większej mocy grafiki w celu uzyskania lepszej wydajności w grach. Dynamic Boost monitoruje zapotrzebowanie na moc i odpowiednio ją przypisuje, zapewniając płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających tytułach.

Nikt nie lubi, jak podczas rozgrywki przeszkadza mu ryk sprzętu gamingowego. Z pomocą przychodzi technologia NVIDIA WhisperMode, która ma na celu zmniejszenie poziomu hałasu generowanego przez układ chłodzenia podczas gry. Działa poprzez inteligentne zarządzanie mocą i temperaturą, tak aby laptop działał jak najcichszym możliwie sposobem przy zachowaniu odpowiedniej wydajności. WhisperMode reguluje ustawienia gry i karty graficznej, aby utrzymać temperaturę i hałas na jak najniższym poziomie. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się płynną rozgrywką bez nadmiernego hałasu.

Inteligentne chłodzenie oraz nowy design dla graczy i twórców

Zephyrus M16 został zaprojektowany z myślą o graczach i twórcach, którzy wymagają najwyższej możliwej wydajności i jakości. Laptopy ROG wykorzystują zaawansowane rozwiązania, aby utrzymać niską temperaturę podczas intensywnego użytkowania. Wykorzystują ciekły metal Conductonaut Extreme oraz mają specjalną komorę parową, która zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła. Smukłe żebra radiatora skutecznie rozpraszają ciepło, a do tego mamy do czynienia z systemem wentylacji z otworami z każdej strony, wentylatorami Arc Flow, tunelami przeciwpyłowymi i technologią Tri-Fan, co zwiększa przepływ powietrza i poprawia chłodzenie.

Dzięki temu Zephyrus M16 może osiągać wysoką wydajność przy dłuższym obciążeniu, utrzymując temperatury na idealnym poziomie — co jest doskonałą informacją, gdyż w końcu chłodzenie w komputerze gamingowym o tej mocy jest kluczowe przy dłuższych sesjach grania.

Poza tym ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) jest bardzo gustownym i przykuwającym oko laptopem. Obudowa komputera wygląda naprawdę ładnie i chociaż od razu widać tutaj gamingowy sznyt, to jest to dość stonowane, co wielu osobom przypadnie do gustu — model ten nie świeci się z każdej strony i nie ma akcentów w ekscentrycznych kolorach. To idealne połączenie elegancji i gamingowego pazura.

Wyświetlacz z imponującymi parametrami. Autorskie rozwiązanie Nebula

Zephyrus M16 posiada wyświetlacz o przekątnej 16 cali i rozdzielczości QHD+. Panel ten oferuje obsługę technologii Adaptive-Sync, co zapewnia płynne i bezproblemowe renderowanie obrazu, minimalizując efekt rozrywania ekranu i opóźnień. Wyświetlacz jest także wyprodukowany tak, aby zapewnić wysoką dokładność kolorów i precyzję, co jest istotne dla twórców treści wizualnych. Należy tutaj wspomnieć o autorskim rozwiązaniu firmy ASUS.

Nebula to linia wyświetlaczy premium dla laptopów gamingowych ROG (Republic of Gamers). Oferują one wiele zaawansowanych funkcji, które mają poprawić jakość obrazu i doświadczenie użytkownika podczas grania. Nebula to wyświetlacze o wysokiej częstotliwości odświeżania do 240 Hz, co pozwala na płynniejszą animację i bardziej responsywną reakcję na ruchy gracza. Mają one również bardzo krótki czas reakcji wynoszący 3 ms, co pozwala uniknąć efektu ghostingu, czyli widocznego rozmycia ruchomych obiektów.

Nebula oferuje także wysoką jasność do 1100 nitów, co pozwala na wyraźne wyświetlanie obrazu nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach czy na zewnątrz. Kontrast 100 000:1 umożliwia uzyskanie głębszych czerni i bardziej dynamicznego obrazu, co przekłada się na lepszą widoczność szczegółów, zarówno w ciemnych, jak i jasnych obszarach.

Kolory wyświetlaczy Nebula również są imponujące. Oferują one 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, co oznacza, że wyświetlają szerszy zakres kolorów i wiernie odwzorowują kolory zgodnie z zamierzeniem twórcy. Wybrane modele są również certyfikowane przez Pantone, co oznacza, że reprodukują kolory zgodnie z międzynarodowym standardem Pantone Matching System (PMS). Dodatkowo, wyświetlacze Nebula są certyfikowane przez TÜV Rheinland, co oznacza, że są zgodne z wymogami dotyczącymi niskiego poziomu niebieskiego światła oraz redukcji migotania, co ma na celu zapobieganie zmęczeniu oczu podczas długich sesji grania lub tworzenia treści.

Wyświetlacze Nebula oferują także funkcję HDR (High Dynamic Range), która zwiększa zakres kontrastu i jasności, dostarczając bardziej realistyczny obraz. Co więcej, laptopy te są wyposażone w technologię GamePlus, która dostarcza dodatkowe narzędzia pomocne podczas rozgrywki. Można korzystać z nakładki celownika, linii siatki, licznika klatek na sekundę (FPS) oraz trybu wyświetlania dla gier z różnymi proporcjami obrazu.

Komfortowa klawiatura i wielofunkcyjny touchpad

ASUS zadbał również o wygodę użytkowników, wyposażając Zephyrusa M16 w ergonomiczną klawiaturę o podświetleniu RGB z technologią Anti-Ghosting, które zapobiega rejestrowaniu klawisza, na którym pojawił się nacisk, lecz który w istocie nie został wciśnięty. Rozwiązanie jest wbrew pozorom bardzo potrzebne — dodatkowe rejestrowanie przycisku, kiedy nacisnęliśmy kilka umieszczonych zaraz obok, było niesamowicie problematyczne.

Klawisze o niskim skoku dodatkowo zapewniają responsywność i precyzję, a dodatkowe klawisze funkcyjne ułatwiają dostęp do funkcji specjalnych. Ponadto laptop posiada wielofunkcyjny touchpad, który działa również jako numeryczna klawiatura, co jest szczególnie przydatne dla osób pracujących z danymi numerycznymi.

Wysoka jakość dźwięku i mnóstwo możliwości

ASUS w przypadku ROG Zephyrus M16 nie zapomniał również o jakości dźwięku. Laptop wyposażony jest w system audio w technologii Dolby Atmos, który dostarcza przestrzenny dźwięk o wysokiej jakości. Dodatkowo laptop oferuje wiele portów, w tym Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, oraz mini jack, co umożliwia łatwe podłączanie zewnętrznych urządzeń i monitorów.

ASUS ROG Zephyrus M16 — gamingowa i imponująca bestia w eleganckim, lecz luźnym outficie

ASUS ROG Zephyrus M16 to luksusowy laptop skierowany zarówno do graczy, jak i dla szeroko pojętych twórców, oferujący imponującą wydajność, wysoką jakość wyświetlacza, komfortową klawiaturę oraz doskonały system chłodzenia — tu po prostu wszystko się zgadza. Autorskie rozwiązania firmy ASUS, czyli technologie, które sprawiają, że gracze są tymi sprzętami prawdziwie zachwyceni, tylko dodają całości uroku. To laptop, z którym nie trzeba chodzić na żadne kompromisy — pozwala użytkownikom cieszyć się najwyższą jakością i komfortem.

ASUS ROG Zephyrus M16 — specyfikacja techniczna