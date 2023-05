Zapowiadano rewolucję i dotrzymano słowa. Aston Martin DB12 to nowa era luksusu

Aston Martin DB12 został już oficjalnie zaprezentowany. Najnowszy reprezentant kultowej linii DB to pierwszy na świecie Super Tourer.

Aston Martin DB12: nowa era luksusowych samochodów sportowych

Aston Martin z dumą prezentuje DB12. Ta nowa generacja legendarnej linii DB stanowi przełom w charakterze sportowym i dynamicznych możliwościach, definiując swoją własną kategorię. Łącząc ekscytujące doświadczenie z jazdy z wyjątkowym komfortem, najnowocześniejszą technologią i rozpieszczającym luksusem, DB12 wymaga nowej definicji. "Grand" to za mało; to jest pierwszy na świecie Super Tourer — tak bez żadnego zawahania stwierdza producent.

Źródło: Aston Martin

Aston Martin DB12 to godny następca DB11. Potężna maszyna w luksusowej szacie

DB12 zmienia kierunek. Staje się najbardziej kompletnym i udanym modelem DB w historii Aston Martina. Dzięki wyjątkowym osiągom i prowadzeniu, które zadowala i nagradza najbardziej wymagających kierowców, jego starannie wyprofilowana konstrukcja doskonale współgra z wiodącym w swojej klasie 4,0-litrowym silnikiem V8 Twin-Turbo o mocy 680 KM i 800 Nm. Do tego mamy tutaj napęd na tylne koła i 8-biegową automatyczną skrzynię biegów. Najnowszy wpis w serii DB ma także pięć predefiniowanych trybów jazdy: GT, Sport, Sport+, Wet i Individual.

Źródło: Aston Martin

Źródło: Aston Martin

DB12 został zaprojektowany tak, aby maksymalizować wydajność i intensyfikować emocje. Jest efektem holistycznego podejścia, które rozpoczyna się od istotnego zwiększenia sztywności konstrukcji i kończy się na oponach Michelin Pilot Sport 5S stworzonych według precyzyjnej specyfikacji Aston Martina. Wspomagany przez nowy system zawieszenia z adaptacyjnymi amortyzatorami, kontrola i połączenie są dodatkowo wzmocnione przez wyjątkowo precyzyjny i elektroniczny mechanizm różnicowy (E-Diff). DB12 oferuje również ESP, który zawiera cztery predefiniowane tryby: Wet, On, Track oraz Off.

Źródło: Aston Martin

Maksymalna prędkość Astona Martina DB12 to 325 km/h. Samochód od 0 do 100 km/h rozpędza się w 3,6 sekundy.

Aston Martin DB12 to początek nowej generacji?

DB12 zapowiada nową erę dla Aston Martina, a jego wartości podstawowe — wysoka wydajność i luksus — przewodzą kolejnej generacji samochodów sportowych marki. Producent zapewnia, że zwiastuje to nową erę, w której wszystkie Astony Martiny będą skonstruowane w oparciu o innowacyjne technologie i materiały, zapewniające lekkość i wytrzymałość, jednocześnie podkreślając ekskluzywność i prestiż marki.

Źródło: Aston Martin

Należy również wspomnieć o aluminiowej strukturze, która została usztywniona o aż 7 procent względem poprzednika; a konstrukcja zapewniła również stabilniejsze miejsca mocowania zawieszenia i amortyzatorów. DB12 dostał także amortyzatory adaptacyjne nowej generacji, które mają sprawiać, że w trybie GT to cacko będzie zachowywać się jak luksusowa limuzyna i tryb nie zmieni absolutnie komfortu jazdy.

Źródło: Aston Martin

Design zapiera dech w piersiach — jak zawsze w przypadku tej marki

Producent zapewnia również, że zobaczymy tutaj Innowacyjne funkcje i technologie, obejmujące zaawansowany system multimedialny infotainment, który jest pierwszym autorskim systemem Astona. Wspiera on oczywiście Apple CarPlay i Android Auto, a do tego umożliwia zdalną diagnostykę oraz przesyła kierowcy informacje o ruchu drogowym (które są dostarczane w czasie rzeczywistym). Ekran w samochodzie jest dotykowy — co w teorii wydaje się rzeczą oczywistą, jednak DBX707 pod tym względem negatywnie zaskakiwał. Na szczęście więcej takiej wtopy nie będzie.

Źródło: Aston Martin

Źródło: Aston Martin

Wnętrze DB12 to połączenie luksusu i nowoczesnej technologii. W środku znajdziemy komfortowe skórzane fotele, wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi, a całość dopełnia 15-głośnikowy system Bowers & Wilkins o mocy 1170 W. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to najlepiej opisuje to wypowiedź Marka Reichmana, wiceprezesa wykonawczego i dyrektora kreatywnego Astona Martina:

DB12 to nasza definicja projektu Super Tourer. W przeszłości GT wśród większości współczesnych entuzjastów oznaczało pewien pozór komfortu, szybkości i wyrafinowania. Klient Astona Martina nie jest zwykłym kierowcą i nie projektujemy już po prostu przedmiotów samych w sobie, w DB12 połączyliśmy wszystko razem — prowadzenie, dynamikę, układ napędowy, poczucie przestrzeni i stylistykę.

Źródło: Aston Martin

Sami możecie ocenić zresztą wygląd samochodu po zdjęciach. Nie ma wątpliwości, że jest to dość ekstrawagancka limuzyna (szczególnie w tym kolorze!), którą marka może bez wstydu się chwalić.

Źródło, grafika wyróżniająca: Aston Martin