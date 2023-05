Rimac Nevera rozbudza wyobraźnie każdego fana szybkich samochodów. Elektryczny pojazd rodem z Chorwacji dysponuje ogromną mocą i potrafi przełożyć to na świetne osiągi, co właśnie udowodnił na testowym torze Automotive Testing Papenburg (ATP) w Niemczech.

23 rekordy jednego dnia

Rimac postanowił sprawdzić osiągi swojego supersamochodu Nevera w kontrolowanych warunkach i zaprosił do współpracy dwie doskonale znane firmy - Racelogic oraz Dewesoft aby uwiarygodnić wszystkie pomiary. Specjalnie przygotowany (pod względem malowania) egzemplarz Nevery, których powstanie tylko 150, spędził na testowym torze o długości 4 km jeden dzień, w którego trakcie udało się pobić aż 23 różne rekordy prędkości oraz hamowania. Wśród nich ten chyba najważniejszy, czyli sprint do 400 km/h i wyhamowanie do 0, które zajęło Rimacowi niespełna 30 sekund. To wynik o ponad sekundę lepszy niż poprzedni rekordzista. Mowa oczywiście o samochodach produkcyjnych i na standardowych, drogowych oponach.

Pozostałe wyniki również robią wrażenie. Przyśpieszenie do 300 km/h zajmuje mniej niż 10 sekund. Przejechanie 1/4 mili z pozycji stojącej to zaledwie 8,26 sekundy. Dystans na jakim pojazd zatrzymuje się z prędkości 100 km/h to około 29 metrów, co też jest rekordowym wynikiem, osiągniętym w głównej mierze dzięki ceramicznym tarczom i sześciotłoczkowym zaciskom Brembo. Pozostałe wyniki znajdziecie w tabelce poniżej, ale Rimac pragnie również zwrócić uwagę na fakt, że Nevera dokonała tych wszystkich osiągnięć jednego dnia, bez żadnej awarii i problemów technicznych.

Wyniki testów RACELOGIC DEWESOFT 0-60 mph 1.74 s 1.74 s 0 -100 km/h 1.82 s 1.81 s 0-200 km/h 4.42 s 4.42 s 0-300 km/h 9.23 s 9.22 s 0-400 km/h 21.32 s 21.31 s 100-200 km/h 2.59 s 2.59 s 200-300 km/h 4.81 s 4.79 s 200-250 km/h 2.00 s 2.00 s 100-0 km/h (dystans) 29.12 m 28.96 m 0-100-0 km/h 4.03 s 3.99 s 0-200-0 km/h 8.85 s 8.86 s 0-300-0 km/h 15.68 s 15.70 s 0-400-0 km/h 29.94 s 29.93 s ¼ mili 8.26 s 8.25 s 1/8 mili 5.46 s 5.44 s ½ mili 12.82 s 12.83 s Mila z pozycji stojącej 20.62 s 20.59 s 0-100 mph 3.23 s 3.21 s 0-120 mph 4.19 s 4.19 s 0-130 mph 4.74 s 4.75 s 0-250 mph 21.89 s 21.86 s 60-130 mph 2.99 s 2.99 s 0-200 mph 10.86 s 10.86 s

Rimac Nevera to auto bez kompromisów

Nevera może pochwalić się naprawdę świetnymi parametrami. Samochód wyposażony jest w cztery niezależne silniki elektryczne, które w sumie generują 1914 KM mocy (2x 299 KM z przodu i 2x 612 KM z tyłu) oraz moment obrotowy na poziomie 2360 Nm (2x 270 Nm z przodu i 2x 900 Nm z tyłu). W połączeniu z chłodzoną cieczą baterią o pojemności 120 kWh pozwala to na osiągnąć prędkość maksymalną rzędu 412 km/h oraz przejechanie nawet ponad 500 km na jednym ładowaniu. Całkiem nieźle jak na wagę na poziomie 2150 kg. Nad całym systemem czuwa platforma NVIDIA Pegasus, która odczytuje dane z silników nawet 100 razy na sekundę.

Pierwsze samochody trafiły już do klientów, a w sumie powstanie ich 150 i każdy będzie kosztował około 2,5 miliona euro. Ich produkcja ma potrwać 3 lata.

źródło: Rimac