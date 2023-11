Płacisz za grę, a po włączeniu dostajesz w twarz reklamami. Gracze są wściekli

W świecie internetowej rozrywki istnieje pewna niepisana zasada – płacisz = otrzymujesz content bez reklam, nie płacisz = godzisz się na treści marketingowe na zasadzie „opłaty” za darmowy dostęp. Tak działa to na YouTube, podobnie na Spotify i w przypadku wielu innych usług, więc użytkownicy do tego standardu zdążyli się już przyzwyczaić. Nie ma się więc co dziwić oburzeniu graczy, którzy skrytykowali Ubisoft za wyświetlanie reklam w jednej z ostatnich części Assassin’s Creed – nie jest to bowiem jakaś darmowa mobilka, a pełnoprawny produkt, za który przy premierze trzeba było zapłacić ponad 300 zł.

Chcesz spojrzeć na mapę w grze, a tam... reklama

Nikt nie lubi reklamy, ale akceptujemy je w ramach pewnej konwencji, wymieniając oglądanie ich za darmowy dostęp – to wszakże forma zarobku dla producenta/twórcy, który oferuje nam swój produkt bez dodatkowych opłat. Co innego w przypadku, gdy za treści płacimy, a mimo to jesteśmy bombardowani reklamami. W tym przypadku „treścią” jest Assassin’s Creed Odyssey, a winnym całego zamieszania Ubisoft, który postanowił umieścić w grze wyskakujący baner reklamowy i to nie nieinwazyjnie w menu, a w trakcie rozgrywki.

O sytuacji donosili między innymi użytkownicy Reddita w opublikowanym filmie, na którym rozgrywka w Assassin’s Creed Odyssey zostaje na chwile przerwana, by wyświetlić reklamę 20-procentowej zniżki na Assassin’s Creed Mirage z okazji Black Friday. Filmik szybko zdobył popularność, a internauci wprost zarzucają Ubisoftowi bezczelność, namawiając przy okazji do bojkotu. Oburzenie jest zrozumiałe, bo wyskakujące okienka reklamowe to domena gier free to play i nie ma dla ich miejsca w płatnych tytułach. Sytuacji wcale nie ratuje fakt, że to namawianie do zakupu produktu Ubisofotu – to dalej łamanie niepisanej umowy i chciwość ze strony developera, a przecież to samo założenie reklamowe można było zrealizować przy pomocy innych kanałów przekazu. Ubisoft wybrał zaś ten najgorszy, za co po raz kolejny obrywa po głowie od własnych klientów.