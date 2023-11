Jak zagrać w Diablo IV za darmo?

W połowie października Microsoft zaprosił graczy konsolowych na darmowy weekend z Diablo IV. Diablo IV w ramach "Dni grania za darmo w usłudze Xbox" udostępnione zostało z limitem 10 godzin, co pozwoliło na zapoznanie się z rozgrywką w Sanktuarium i poznanie mechanik panujących w najnowszej odsłonie gry. Tydzień później z podobną promocją przyszło samo studio odpowiedzialne za serię. Jednak tym razem z darmowego weekendu (bez limitu godzin) skorzystać mogli gracze PC korzystający z platformy i sklepu Battle.net. Blizzard najwyraźniej bardzo chce promować swoją najnowszą produkcję, gdyż znów uruchomił darmowy dostęp do serwerów Sanktuarium - tym razem na Steam.

Diablo IV za darmo na Steam. Tygodniowa wizyta w Sanktuarium za 0 zł

By zagrać w Diablo IV za darmo na Steam wystarczy odwiedzić stronę produktową gry i wybrać opcję Graj za darmo. Promocja obowiązuje do 28 listopada. A co dalej? Spodobała się rozgrywka w Diablo IV? Warto skorzystać z trwających promocji, w ramach których grę można kupić w niższej cenie - na każdej platformie. Najnowsza produkcja studia Blizzard na Steam kosztuje 209,40 zł (edycja podstawowa). Na Battle.net edycja ta kosztuje 41,99 euro (ok. 183,40 zł). Diablo IV w niższych cenach dostępne jest też na konsolach PlayStation i Xbox. Gra w PlayStation Store i Xbox Store kosztuje obecnie 209,40 zł. W każdym ze sklepów dostępne są też wersje Digital Deluxe oraz Ultimate, które odblokowują dodatkowe przedmioty i przepustki sezonowe.