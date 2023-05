No i stało się. ChatGPT został wykorzystany do stworzenia moda do Skyrima, który wnosi immersję w grze na całkowicie inny poziom.

Sztuczna inteligencja została wykorzystana przez modera. Efekty są doskonałe

ChatGPT daje mnóstwo możliwości. Patrząc na wszystkie dokonania chatbota (które są tak samo ekscytujące, jak i przerażające), można było jedynie się zastanawiać, kiedy zostanie to wykorzystane w branży growej. Co prawda swoje pięć groszy dorzucił już Ubisoft, co nie spotkało się z ciepłym przyjęciem wśród społeczności graczy — lecz mody rządzą się swoimi prawami.

Źródło: Depositphotos

Moder Art From The Machine zaprezentował najnowszą modyfikację do The Elder Scrolls V: Skyrim, nad którą pracuje — i korzysta ona z możliwości sztucznej inteligencji, między innymi właśnie z chatbota od OpenAI. Całość jest naprawdę imponująca i prawdopodobnie sprawi, że będziecie mieli ochotę na przejście Skyrima... tysięczny raz.

NPC w grach jeszcze nigdy nie były tak zaawansowane

Założeniami moda jest to, żeby każdy NPC w grze był w stanie zapamiętywać wszystkie nasze czyny oraz wchodzić w dużo bardziej zaawansowane dialogi, które dodatkowo postaci mogą wypowiedzieć swoim „oryginalnym” głosem. Gdyby tego było mało, nie w rozmowach z NPC nie musimy korzystać z gotowych kwestii dialogowych czy nawet ich wpisywać — wystarczy, że... odezwiemy się do mikrofonu. Wprowadza to całkowicie inny poziom realizmu i immersji, co bez dwóch zdań przypadnie większości osób do gustu.

Źródło: Depositphotos

ChatGPT dzięki współpracy z xVASynth, AI zamienia tekst na mowę oraz pozwala NPC wypowiadać wygenerowane odpowiedzi prawdziwym głosem — nie będzie więc już tylko „jęków” czy machnięć rękami ze ścianą tekstu w dolnej części ekranu. Do tego mod korzysta z progrmu Whisper, który pozwala na to, że gracze mogą komunikować się z postaciami w grze, używając własnego głosu przez mikrofon.

Koniec narzekania na NPC dzięki ChatGPT? Mod naprawdę robi wrażenie

Jak możemy zobaczyć na wideo przedstawiającym możliwości modyfikacji, postaci w grze naprawdę są inteligentne. Jeśli odwiedzamy sklep z bronią, możemy zapytać się sprzedawcy o szczegóły dotyczące danego przedmiotu — i wtedy zamiast czytać wszystko w menu, możemy po prostu usłyszeć dokładny opis od NPC. Możemy nawet zapytać się sprzedawcy o to, ile jeszcze zostało do zamknięcia sklepu, oczywiście uwzględniając czas w grze.

Jest to świetny dodatek, a ponadto Art From The Machine pracuje nad tym, żeby każdy NPC miał długą pamięć, co przełoży się również na tworzenie bardziej zaawansowanych relacji. Jeśli raz kogoś obrazimy, to nie będzie już przyjemnie i kolorowo podczas następnej wizyty — a jeśli zrobimy jakąś głupotę, postaci w grze mogą to wyśmiewać przez jeszcze długi czas. Pod pewnymi względami może być to więc dość „upierdliwa” mechanika, lecz podobna innowacja w grze wideo jest naprawdę doskonałym dodatkiem.

Wszystko jeszcze jest dopracowywane — ale naprawdę jest na co czekać

Na udostępnionych materiałach całość działa jeszcze dość topornie — jednak i tak jest to poziom NPC, którego nie powstydziłaby się większość produkcji. Do tego przecież Art From The Machine otwarcie zaznacza, że nad wszystkim dopiero pracują i wszystko finalnie będzie się prezentować dużo lepiej. Zdaje się, że nie ma co do tego większych wątpliwości.

Chociaż o ChatGPT i gwałtownym rozwoju sztucznej inteligencji można powiedzieć naprawdę dużo (co potwierdził nawet jeden z ojców AI, o czym informowaliśmy w tym artykule), to w branży gier wideo może wprowadzić to naprawdę dużo wyczekiwanych niuansów. Co o tym myślicie?

Źródło: Art from the Machine (YouTube)