Kultowa strona znika po 10 latach. Korzystał z niej ponad milion Polaków

Ask.fm dziś jest już zakurzoną i dawno zapomnianą platformą, którą utonęła w zalewie klonów i została wypchnięta poza tor przez funkcje zadawania pytań na Instagramie. Dawnej jednak była nie tylko źródłem rozrywki poprzez wchodzenie w interakcję z nieznajomymi z internetu, ale także miejscem, które stało się trampoliną dla wielu dzisiejszych influencerów. Ta przygoda dobiega jednak końca. Strona znika po dekadzie obecności na rynku.

Ask kończy dzialalność – zabrakło użytkowników

Pamiętam, że Ask.fm startował pod sam koniec mojej edukacji szkolnej. Wtedy też zrobił absolutną furorę i posłużył młodzieży aspirującej do miana internetowych gwiazd pozyskiwać widownie, która później przenosiła się wraz z nimi na większe platformy. Zasady Ask były bardzo proste – można było tam zadawać anonimowe pytania, które później autor profilu mógł umieszczać na swoim wallu wraz z odpowiedziami. Dziś ta forma interakcji nie cieszy się już tak wielką popularnością, a jeśli już ktoś z niej korzysta, to zazwyczaj przy pomocy dedykowanych sekcji na Instagramie.

To właśnie w zbyt małej liczbie użytkowników doszukiwać musimy się przyczyn zamknięcia Ask.fm i takie też wnioski płyną z oficjalnego oświadczenia włodarzy platformy.

Ta trudna decyzja wynika ze znacznego spadku bazy użytkowników. Niestety, nasza platforma „zapytaj i odpowiedz” nie spełnia już potrzeb dzisiejszych użytkowników mediów społecznościowych

Ask cieszył się w Polsce największą popularnością przez pierwsze 5 lat działalności. Na przełomie 2013 i 2014 roku platforma przyciągała ok. 1,5 mln użytkowników, co na tamte czasy było całkiem niezłym wynikiem. W ubiegły czwartek zablokowano jednak możliwość zakładania nowych kont, a już 1 grudnia strona oficjalnie wyzionie ducha.

Stock image from Depositphotos