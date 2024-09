Dane z misji Artemis 1 są naprawdę optymistyczne. Przeprowadzony bezzałogowo lot, który miał miejsce w listopadzie 2022 roku, stał się punktem wyjścia do testów rakiety Space Launch System oraz statku kosmicznego Orion. Statek wykonał lot wokół Księżyca i powrócił na Ziemię, pozwalając na zgromadzenie wielu cennych danych dotyczących promieniowania kosmicznego. I właśnie tutaj jest zaszyty ów optymistyczny wątek.

W artykule opublikowanym 18 września zespół międzynarodowych naukowców z NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki przedstawił wyniki analizy osłon statku kosmicznego. Dane pochodzą z czujników rozmieszczonych zarówno na statku, jak i na dwóch manekinach – nadano im imiona... Helga i Zohar, które spełniały zaszczytną rolę "symulatorów" działania promieniowania na ludzkie ciało. Dane wskazują, że system ochrony Oriona spełnia swoje zadanie – w szczególności najbardziej osłonięte części statku zapewniały czterokrotnie większą ochronę w porównaniu z obszarami o mniejszej grubości osłon.

Jednym z ciekawszych aspektów wyników były dane wskazujące, jak zmiana orientacji Oriona o 90 stopni wpłynęła na poziom promieniowania w trakcie lotu przez pasy Van Allena, które otaczają Ziemię. Okazało się, że takie ustawienie statku zmniejszyło dawki promieniowania o około 50%, co wskazuje, jak ważne jest odpowiednie pozycjonowanie statku kosmicznego podczas misji.

Wyniki te potwierdzają, że Orion może skutecznie chronić załogę podczas przyszłych misji na Księżyc i nawet dalej. To znaczący krok naprzód, ponieważ dane te uzupełniają wcześniejsze pomiary zebrane m.in. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy podczas misji Apollo. Badania dają naukowcom i inżynierom lepsze wyobrażenie o tym, jakie dawki promieniowania mogą przenikać przez osłony statku kosmicznego i które strefy wewnątrz Oriona zapewniają najlepszą ochronę dla załogi.

Zdecydowanie, te pomiary dostarczają krytycznych danych dotyczących promieniowania, co jest kluczowe dla dalszego planowania przyszłych misji załogowych. Dzięki temu NASA i ESA mają teraz lepsze narzędzia, aby zabezpieczyć astronautów przed szkodliwym wpływem promieniowania, szczególnie podczas długotrwałych lotów w głębokiej przestrzeni kosmicznej.

Badania są częścią szerszego planu NASA, który zakłada powrót ludzi na Księżyc w ramach programu Artemis. Misja Artemis 2 jest planowana na wrzesień 2025 roku. Tym razem czteroosobowa załoga przeprowadzi lot wokół Księżyca i wróci na Ziemię. Będzie to kluczowy element przygotowań do ponownego lądowania na Srebrnym Globie, na co zresztą bardzo mocno liczymy.