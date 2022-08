Jak i gdzie obejrzeć pierwszy od 50 lat start rakiety na Księżyc?

Po latach problemów, kilkukrotnym przekroczeniu budżetu i licznych opóźnień związanych z testowaniem poszczególnych komponentów, SLS wreszcie stoi na stanowisku startowym i jest gotowy do dziewiczego lotu. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to dzisiaj rozpocznie podróż kapsuły Orion w kierunku Księżyca.

SLS to porażka, ale NASA dzisiaj może świętować

Na temat SLS pisaliśmy już wielokrotnie, głównie w negatywnym zabarwieniu informując o kolejnych opóźnieniach. Ale dzisiaj to nie jest ważne, dzisiaj po raz pierwszy od 50 lat załogowa kapsuła może polecieć w kierunku Księżyca, właśnie za sprawą ogromnej rakiety NASA. Teoretycznie SLS miał być tanim rozwiązaniem bazującym na doświadczeniu z programu wahadłowców. Ba rakieta, która poleci w ramach misji Artemis I ma silniki używane w wahadłowcach (RS-25), które były w kosmosie już kilka razy, ale obecna misja będzie ich ostatnią. Niemal identyczne, tylko nieco większe są również boostery zamontowane po bokach. Okazało się jednak, że ponowne poskładanie elementów wahadłowców w jedną całość nie jest prostym zadaniem.

Na szczęście wreszcie się udało i SLS prawdopodobnie wyprzedzi Starshipa w wyścigu na orbitę. Od kilku godzin trwają już przygotowania do startu, rozpoczęło się już tankowanie wodoru do głównego zbiornika, a pogoda daje 80% szans na start. Okno startowe potrwa 2 godziny i rozpoczyna się o 14:33 czasu polskiego. NASA będzie celowała w start raczej wcześniej niż później, bo zapowiada się, że pogoda ma się pogorszyć. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem to za około 4 godziny SLS powinien wznieść się w powietrze i z pewnością będzie to spektakularne widowisko.

Fot. NASA

Transmisja ze startu i przygotowań do niego już trwa na NASA TV oraz na kanale YouTube, a możecie ją obejrzeć poniżej. Kapsułę Orion, która poleci na orbitę Księżyca będzie można śledzić na dedykowanej stronie, jej misja planowana jest na 42 dni, a na Ziemię wróci dopiero 10 października. W tym czasie pokona ponad 2 miliony kilometrów i wykona szereg testów systemów sterowania. Na pokładzie tym razem nie ma ludzi, jest natomiast manekin, który sprawdzi jakie przeciążenia będą musieli znieść astronauci i z czym będą musieli zmierzyć się w swojej podróży na Księżyc i powrocie na Ziemię. SLS rozpoczyna nową erę podboju kosmosu i z pewnością warto zobaczyć dzisiejszy start.