Marzyliście kiedyś o Game Boyu wielkości paczki zapałek z ekranem OLED? Jeśli tak, to macie trochę dziwne marzenia — ale teraz mogą się one spełnić.

Arduboy doczekał się swojej mniejszej wersji

Kevin Bates, twórca oryginalnego Arduboya (8-bitowej konsoli opartej na Arduino) postanowił zrobić mniejszą wersję swojego poprzedniego dzieła, ponownie wzorując się na legendarnym Game Boyu. Należy jednak przyznać, że Arduboy Mini, bo tak właśnie nazywa się ten sprzęt, bez dwóch zdań zasługuje na swój przydomek — konsola naprawdę jest „Mini”.

Źródło: Kickstarter

Warto zaznaczyć, że sam Arduboy był naprawdę małym urządzeniem — a wersja Mini jest około o połowę mniejsza od oryginalnej konsoli. Pomimo naprawdę niewielkich rozmiarów (niżej możecie zobaczyć porównanie Arduboya Mini z oryginalną konsolą i portfelem), urządzenie ma wszystkie najważniejsze funkcje swojego starszego brata — między innymi ekran OLED czy otwartą konstrukcję pozwalającą na łatwą ingerencję i „przerabianie” konsoli.

Źródło: Kickstarter

Arduboy Mini to raj dla fanów 8-bitowych gier

Co ciekawe, konsola nie ma wbudowanej baterii czy głośnika. Zamiast tego plecki Arduboya Mini posiadają lutowane styki, dzięki czemu możemy obydwa elementy zainstalować — w innym razie konsola może być zasilana przenośną baterią ze złączem USB-C. Ponadto wersja Mini posiada wcześniej wspomniany ekran OLED o rozdzielczości 128 x 64 pikseli oraz procesor 16 MHz ATmega32u4.

Chociaż całość jest wręcz miniaturowa, ma aż siedem przycisków — cztery na froncie, dwa na prawym boku konsoli i jeden z tyłu, służący do resetowania urządzenia. Do tego, chociaż możemy na Arduboya Mini wgrać co tylko nam się zapragnie, to zamawiając konsolę mamy preinstalowane 300 8-bitowych gier. Nie będziemy się zatem nudzić.

Źródło: Kickstarter

Konsolę możecie zamówić za 29 dolarów na Kickstarterze. Początkowy cel ustalony przez Batesa w wysokości 10 tysięcy USD został osiągnięty w zaledwie 13 godzin. Wysyłki rozpoczną się w czerwcu 2023 roku.

Źródło: Kickstarter