Czekacie na drugi sezon Arcane? Ten materiał działa na wyobraźnię!

Arcane to bezdyskusyjnie jeden z najlepszych seriali osadzonych w uniwersum gry komputerowej, jakie kiedykolwiek powstały. Choć do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, twórcy właśnie pokazali pierwszy zwiastun. Oto on!

Pierwszy sezon Arcane udowodnił wiele. Przede wszystkim to, że na kanwie gry komputerowej można zrobić dobry serial. Co jeszcze? Chociażby to, że twórcy animacji wciąż mają wiele do powiedzenia, a ich dzieła mogą wyglądać zachwycająco. Krótko mówiąc, powodów do oglądania pierwszych odcinków serialu Arcane było bardzo wiele. Jak będzie w przypadku kolejnego sezonu? To właśnie druga odsłona niejednokrotnie decyduje o ostatecznym odbiorze serialu. Oto jej zwiastun.

Arcane: Sezon 2 na pierwszym zwiastunie

Nie przedłużając, pierwszą animację z drugiego sezonu serialu w świecie League of Legends możecie zobaczyć poniżej.

Jak przystało na dobry zwiastun, o fabule dalszych odcinków serialu dowiadujemy się niewiele. Widzimy za to, że drugi sezon Arcane może się okazać prawdziwym majstersztykiem od strony technicznej. O jakości animacji ciężko bowiem wypowiadać się inaczej, niż w samych superlatywach. Wygląda to naprawdę nieźle, o czym z resztą mówią już opublikowane komentarze w serwisie YouTube.

Z najczęściej lajkowanych komentarzy dowiadujemy się, że ten serial to prawdziwa sztuka i zapowiada się prawdziwy hit. Czytamy również, że Arcane: Sezon 2 może wyglądać tak, jak gdyby twórcy dysponowali nieograniczonym budżetem na animacje. Cóż, poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Szkoda tylko, że tak długo będzie trzeba czekać na premierę nowych odcinków. Do kiedy konkretnie?

Arcane: Sezon 2. Kiedy premiera?

Jak pisaliśmy na łamach Antywebu kilka tygodni temu, drugi sezon Arcane został zapowiedziany na listopad 2024 roku. Oznacza to, że przed fanami serialu i miłośnikami League of Legends jeszcze jedenaście długich miesięcy oczekiwania. Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że naprawdę warto czekać.