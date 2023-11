Arcane wraca z drugim sezonem, nie zgadniecie kiedy...

Arcane wróci, ale dopiero za rok

Od premiery pierwszego sezonu Arcane mija niemal dokładnie 2 lata. Animacja stworzona na potrzeby Netfliksa podbiła serca widzów na całym świecie i to nie tylko miłośników gry League of Legends. Nowatorska technika animacyjna, ciekawa historia oraz piękne obrazki sprawiły, że Arcane na długo zapadło nam w pamięć. Niemal natychmiast po premierze było pewne, że drugi sezon jest tylko kwestią czasu, ale do tej pory Netflix nic na ten temat nie wspominał. Po części pewnie dlatego, że zastosowana w produkcji animacja jest czasochłonna, pierwszy sezon powstawał podobno 6 lat, więc jeśli jakość ma być utrzymana, to stało się jasne, że poczekamy nieco dłużej.

Niestety ten czas oczekiwania rozciągnie się aż do 3 lat, bo Netflix zapowiedział właśnie, że drugi sezon Arcane zadebiutuje na platformie dopiero w listopadzie 2024 roku, 3 lata po premierze pierwszej odsłony. Nadal mamy zatem rok czekania, a na osłodę tylko króciutki teaser, który tak naprawdę niewiele zdradza. Na pierwszy poważniejszy trailer będziemy pewnie musieli poczekać jeszcze przynajmniej pół roku jeśli nie dłużej. Mam jednak nadzieję, że będzie warto, bo Arcane nie bez powodu zdobyło wiele nagród, w tym Emmy za najlepszą animację i do dzisiaj może pochwalić się oceną 9.0/10 na IMDb.

Jeśli jakimś cudem nie słyszeliście o tej produkcji to polecam nadrobić ją w najbliższym czasie. Arcane to animacja o tematyce steampunkowej, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym uniwersum League of Legends Riot i skupia się przede wszystkim na siostrach Vi i Jinx, najbardziej znanych championach z gry o tym samym tytule. Scenariusz został stworzony przez Christiana Linke i Alexa Yee, a za produkcję odpowiada francuskie studio animacji Fortiche, które produkowało już wcześniej animacje dla Riot Games.