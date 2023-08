Apple żegna jedną ze swoich klasycznych aplikacji. Pamiętacie o niej w ogóle?

Krajobraz aplikacji mobilnych znacznie ewoluował przez ostatnich kilkanaście lat. O pozycjach które stosunkowo nie tak dawno były na szczycie — dzisiaj już nikt nie pamięta. Ale tempo w temacie jest szalone — i dla niektórych po dziś dzień niewyobrażalnym jest, że TikTok który rozkochał w sobie miliony użytkowników z całego świata pojawił się dopiero w... 2016 roku! Ale zanim w ogóle usłyszeliśmy o należącej do ByteDance aplikacji, było wiele innych hitów. Jednych mniej lubianych, innych bardziej. iTunes Movie Trailers, bo to o niej mowa, prawdopodobnie kojarzycie dość dobrze, jeżeli jesteście z ekosystemem od dłuższej chwili. To pozycja która debiutowała w 2011 i była jedną z tych, które wielu z nas wówczas instalowało na iPhone'ach i iPadach.

Źródło: Depositphotos

Apple żegna aplikację iTunes Movies Trailers. Co zamiast niej?

Po kilkunastu latach gigant z Cupertino stwierdził, że czas pożegnać się z dedykowaną aplikacją serwującą zwiastuny filmowe. Zamiast tego całą tamtejszą bazę multimediów scala z aplikacją TV. Wszystko to ma sporo sensu, bowiem to z niej Apple w ostatnich latach uczyniło główne centrum sterowania dla ichniejszej bazy multimediów. Dlatego też rozdrabnianie się na kolejne pozycje nie ma za dużo sensu.

Na tę chwilę nowa sekcja ze zwiastunami do filmów i seriali trafiła na Apple TV — ale prawdopodobnie niebawem możemy spodziewać się jej także na całej reszcie urządzeń.

Źródło: Depositphotos

Nie zatęsknimy. Będzie wygodniej

Myślę że wszyscy zgodzą się z tym, że nie ma powodów do smutku ani zmartwień. Aplikacja ta w dobie tak rozbudowanego portfolio związanego z multimediami najzwyczajniej w świecie straciła sens. Niepotrzebna fragmentacja, która w 2023 wprowadzała co najwyżej więcej zamętu i niepotrzebnych ikonek w smartfonach i tabletach.