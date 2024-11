Apple dodaje kolejną firmę do swoich zasobów. Tym razem rozszerza portfolio o popularny edytor zdjęć.

Zaskakujące oświadczenie pojawiło się dzisiaj na blogu producenta bardzo popularnych aplikacji do obróbki grafik i zdjęć. Pixelmator przekazuje, że doszli do porozumienia z Apple i podpisali wstępne dokumenty, które rozpoczną proces przejęcia litewskiego studia przez tego technologicznego giganta.

Apple rozszerza portfolio o kolejne profesjonalne narzędzia

Pixelmator

"Apple inspirowało nas od pierwszego dnia w tworzeniu naszych produktów z tą samą dbałością o najdrobniejsze szczegóły designu, łatwością w użyciu i wydajnością. Patrząc wstecz, to szalone czego dokonała mała grupa entuzjastów przez te wszystkie lata wprost z Wilna", napisano na blogu., ogłaszając nowy dom dla Pixelmatora

Pixelmator jest już na rynku od siedemnastu lat. Mówią, że przejęcie przez Apple pozwoli im na nowe możliwości i dotarcie do jeszcze szerszego grona użytkowników. Ich aplikacja jest od lat nieodłączną częścią doświadczenia wielu osób korzystających ze sprzętu giganta z Cupertino. Ogłoszenie tego przejęcia jest rzadką sytuacją, kiedy wykonanie takiego ruchu przez Apple, jest tak oficjalnie i otwarcie przekazane fanom. Jest to doskonały krok rozszerzający ofertę firmy o kolejne narzędzia dla profesjonalistów, które stanie w szeregu z narzędziem do miksowania muzyki Logic Pro i edytorem filmów Final Cut Pro.

Pixelmator Pro i Photomator są narzędziami z portfolio Pixelmator Team. Służą do profesjonalnej obróbki zdjęć, ale także grafików, stąd rozróżnienie na dwie aplikacje, z których ta dzieląca swoją nazwę z deweloperem jest silniejszą i bardziej rozbudowaną opcją. Na przestrzeni lat regularnie obydwie aplikacje są aktualizowane i ich możliwości rozszerzane o nowe opcje pojawiające się na rynku. Zatem nikogo nie dziwi, że jedna z nich to oczywiście AI, które pomoże w usuwaniu tła czy zwiększeniu rozdzielczości. Pixelmator Pro wymaga jednorazowej opłaty 299,99 złotych, zaś subskrypcja Photomatora zaczyna się od 39,99 złotych z możliwością wykupienia własności na zawsze.