Kreskówki tylko dla dorosłych – przewodnik po najlepszych tytułach

Któż jako dziecko nie uwielbiał seriali animowanych, pełnych lekkiego humoru i wyrazistych bohaterów? Z wiekiem poszukujemy oczywiście nieco bardziej dojrzałych produkcji, ale nie oznacza to, że trzeba się z tym gatunkiem rozstawać. Istnieje bowiem mnóstwo kreskówek dla pełnoletnich odbiorców, które familijny content zamieniają na sprośne żarty, czarny humor i niekończące się ilości kulturowego podtekstu. Stworzyliśmy więc zestawienie tych najpopularniejszych animacji +18, które możecie obejrzeć w topowych serwisach streamingowych.

Paradise PD

Zestawienie otwieramy amerykańską kreskówką o patologicznej i totalnie niekompetentnej jednostce policji. "Paradise PD" zadebiutowało w 2018 roku i od razu zdobyło uznanie widzów, głównie dzięki postaci głównego bohatera, Kevina Crawforda – nieudolnego i nieco nadgorliwego rekruta, który w cieniu ojca usilnie próbuje zrobić karierę w służbach mundurowych.

To po brzegi wypakowany przekleństwami, przemocą i sprośnym humorem serial, który porusza często ważne tematy, ale robi to na granicy dobrego smaku.

Platforma: Netflix

Brickleberry

Odhaczyliśmy policjantów, to teraz pośmiejmy się ze strażników leśnych. Teoretycznie rolą pracowników tytułowego parku Brickleberry jest ochrona flory i fauny, ale w praktyce to oni sami stanowią dla przyrody większe zagrożenie – głównie przez swoją niekompetencję.

Animacja stawia na polityczną niepoprawność, odwołując się często do rasistowskich i seksistowskich stereotypów. Jeśli spodoba Wam się "Paradise PD", to serial "Brickleberry" powinien być następnym wyborem, bo pochodzi od tych samych twórców.

Platforma: Prime Video

Futurama

Teraz coś dla fanów science-fiction. "Futurama" to klasyk z końcówki lat 90., ale pomimo upływu lat wciąż bawi tak samo. Widzowie śledzą poczynania Philipa J. Fry’a, czyli niezdarnego dostawcy pizzy, który w wyniku przypadku trafia do 2999 roku. Bohater staje się członkiem międzyplanetarnej firmy kurierskiej Planet Express, dowodzonej przez genialnego (i nieobliczalnego) naukowca.

"Futurama" od strony humorystycznej bazuje na sprytnych nawiązaniach do świata nauki, ale nie brakuje w niej też satyrycznego wyśmiewania społecznych przywarów, kwestii politycznych czy religijnych.

Platforma: Disney+

BoJack Horseman

To serial animowany dla osób o mocnych nerwach – serio. Choć "BoJack Horseman" łapie się w kategorię kreskówek komediowych, to poruszana w nim tematyka może poruszyć Was do łez, skłaniając do głębokich przemyśleń na temat sensu życia. Tytułowy BoJack to antropomorficzny koń, pełen moralnych rozterek. Były aktor i celebryta zmaga się z depresją, uzależnieniami, destrukcyjnymi przyzwyczajeniami i widmem minionej sławy.

To niezwykle emocjonalna produkcja z fantastycznymi gierkami słownymi, absurdalnymi gagami i świetnie rozpisanymi, wielowarstwowymi bohaterami. Ostrzegam – to nie jest luźna kreskówka na piątkowy wieczór. To egzystencjalny rollercoaster.

Platforma: Netflix

Big Mouth

Skoro poruszaliśmy już serial animowany o typowo dorosłych problemach, to przeskoczmy do produkcji, która lawiruje wokół burzliwego życia dojrzewających nastolatków. Kontrowersyjna tematyka, skrajna bezpośredniość, łamanie tabu i niezwykle obrazowe mówienie o problemach dorastania – to elementy wyróżniające "Big Mouth" na tle innych kreskówek +18.

Sam momentami byłem w szoku, jak hardcorowe i bezkompromisowe są treści przedstawione w serialu, ale cóż – życie młodych dorosłych faktycznie bywa brutalne. Zwłaszcza, jeśli towarzyszą im hormonalne potwory (w serialu dosłownie są to potwory), symbolizujące seksualne żądze, społeczne obawy czy wstyd. Pod tą wulgarną i przesiąkniętą erotyzmem powłoką kryją się jednak ważne treści edukacyjne, więc to pozycja obowiązkowa dla rodziców wchodzących w płciową dojrzałość nastolatków.

Platforma: Netflix

Family Guy

Tą pozycją przechodzimy do kultowej topki animacji dla dorosłych. Jeśli jeszcze nie widziałeś "Family Guy’a", to jak najszybciej powinieneś nadrobić zaległości, bo to prawdziwa kopalnia memów, z którymi nie raz zetknąłeś się w internecie. Serial opowiada o perypetiach rodziny Griffinów, czyli typowej amerykańskiej familii mieszkającej na przedmieściach.

To jedna wielka parodia popkultury z dużą dawką satyry, czarnego humoru i bezczelnych gagów, z genialnymi postaciami zapadającymi w pamięć. "Family Guy" śmieszy absurdem i choć nierzadko pojawiają się tam żarty z pewnym przesłaniem, to właśnie w głupkowatości formy trzeba doszukiwać się sukcesu produkcji.

Platforma: Disney+

Rick and Morty

Niektórzy uważają, że nowe sezony produkcji od Adult Swim to już nie to samo co kiedyś i po części się z tym zgadzam, ale nie zmienia to faktu, że "Rick and Morty" to klasyka gatunku animowanych komedii dla dorosłych, którą umieściłbym w moim subiektywnym TOP 3. Dlaczego? Bo to nie tylko szalona dawka niepoprawnego humoru, ale też filozoficzna jazda po bandzie w nihilistycznym wydaniu.

Rick (szalony naukowiec z niezdrową sympatią do alkoholu) i Morty (neurotyczny nastolatek z aspołecznymi skłonnościami) to fantastyczny duet, który bawi i uczy w naprawdę nieszablonowy sposób, często łamiąc ramy gatunkowe. Widz wraz z bohaterami przemierza kosmiczne wymiary, towarzysząc im w coraz to bardziej absurdalnych przygodach.

Platforma: MAX

Simpsonowie

Mawiają, że "Simpsonowie" to nie tylko komediowy serial animowany, ale też prawdziwa wyrocznia, bo tematyka niektórych odcinków faktycznie znalazła odzwierciedlenie w przyszłej rzeczywistości. Można uznać, że umieszczenie tego klasyka w zestawieniu jest pójściem na łatwiznę, ale bez "Simpsonów" część wyżej wymienionych animacji mogłaby nigdy nie powstać. Serial ma bowiem 36 lat na karku i wychowywał całe pokolenia fanów czarnego humoru – pomimo jednak lekkiego nadgryzienia zębem czasu wciąż bawi tak samo.

To udana parodia amerykańskiej klasy średniej, wyśmiewająca w zasadzie każdą sferę życia – od polityki, przez religię, aż po kulturę. Nie jest to aż tak dosadna i obrazowa dawka humoru, jak w przypadku "Big Mouth" czy "Family Guy’a", a bardziej inteligentna satyra, pełna ciepła i dowcipów, które przeszły do historii.

Platforma: Disney+

