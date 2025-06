W listopadzie ubiegłego roku do kin trafiła filmowa adaptacja powieści Wicked, która z marszu zebrała mieszane opinie. Z jednej strony zachwalano rozmach produkcji i jej walory audiowizualne, z drugiej zaś krytykowano pewne niezgodności względem oryginału, a poruszanie tematyki dyskryminacji rasowej wywołało sporo kontrowersji. Nie zmienia to jednak faktu, że Wicked okazał się jednym z najlepszych filmów ubiegłego roku, który dziś może pochwalić się dwoma Oscarami za kostiumy i scenografię. Teraz ponownie czeka nas powrót do krainy Oz – i to jeszcze w tym roku.

Zielona wiedźma wraca do walki – „Wicked: Na dobre” z oficjalnym zwiastunem

O tym, że Wicked będzie podzielone na dwie części, wiedzieliśmy już wcześniej, ale dopiero teraz Universal Pictures pochwaliło się oficjalnym zwiastunem Wicked: Na dobre, będącym bezpośrednią kontynuacją przygód Elfaby i Galindy. Zaprezentowane dziś wideo jest zapowiedzią finału historii – znacznie bardziej emocjonalnego i mroczniejszego niż pierwsza część serii.

Jeśli oglądaliście Wicked, to zapewne pamiętacie, że grana przez Cynthię Erivo Elfaba stała się obiektem prześladowań, a mityczny Czarnoksiężnik z Oz okazał się zwykłym oszustem. W Wicked: Na dobre zielona wiedźma bierze sprawy w swoje ręce, by zawalczyć nie tylko o własne życie, ale też i niedawno utraconą przyjaźń. Premiera filmu została zaplanowana na 21 listopada 2025 roku.

