Apple za 300 dolarów strzela sobie wizerunkowo w stopę

Nie o sam zwrot jednak chodzi, to że urządzenia mają zostać oddane Apple było wiadome od samego początku, ale o sposób finansowego rozliczenia z deweloperami. Osobom niezorientowanym przypomnę, Apple Developer Transition Kit, zwany w skrócie DTK, to komputer z procesoram Apple A12Z, wsadzony w obudowę Maca Mini służący do przygotowania aktualizacji oprogramowania dla architektury Apple Silicon, przed oficjalnym debiutem „regularnych” urządzeń tego typu.

Żeby wejść w jego, czasowe, posiadanie trzeba było zapłacić 500 dolarów, podpisać NDA i zobowiązać się do jego zwrotu. Apple właśnie rozpoczęło rozsyłanie tych wezwań, oferując deweloperom kod rabatowy na zakup Maka z procesorem M1, opiewający na kwotę… 200 dolarów. Biorąc pod uwagę, że wprowadzono je „na rynek” w okolicach wakacji (prezentacja w czerwcu) i używano ich raptem kilka miesięcy, wychodzi, że są to jedne z najszybciej tracących na wartości Maków w historii.

TWO HUNDRED DOLLARS? That doesn’t even go a third of the way towards the cheapest M1 Mac. It just about covers the 4 months the DTK was usable out of the 12 month lease you paid for

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 3, 2021