Apple pracuje na wyszukiwarką z prawdziwego zdarzenia

W ostatnich dniach bardzo dużo mówi się o narzędziach do wyszukiwania w kontekście Apple. Do sieci trafiły nawet informacje, jakoby przez chwilę widniała szansa na zakup rzez giganta z Cupertino wyszukiwarki Microsoft Bing. Ale jak wiadomo: w urządzeniach producenta wyszukiwanie to nie tylko przeszukiwania zasobów sieciowych. To także nieustanne przeczesywanie zasobów naszych smartfonów i komputerów. Tamtejszy Spotlight co jakiś czas dostaje kopa, który pozwala mu działać efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej. Przeczesywanie aplikacji, dokumentów i innych treści zgromadzonych w naszych smartfonach, tabletach i komputerach najzwyczajniej w świecie staje się bardziej efektownym. Ale jak wynika z ostatnich informacji — Apple nie powiedziało w temacie jeszcze ostatecznego słowa.

Narzędzia wyszukiwania u Apple urosną w siłę. Pomoże im sztuczna inteligencja

Rewelacjami na ten temat podzielił się ze światem Mark Gurman w najnowszej odsłonie swojego newslettera Power On. Twierdzi on, że u Apple ekipa na czele której stoi były pracownik Google, John Giannadrea, w pocie czoła pracuje nad nowym silnikiem wyszukiwania dla macOS oraz iOS. Nie jest wykluczone, że ten korzystać będzie z narzędzi generatywnych opartych o sztuczną inteligencję, co pozwoli dodać mu jeszcze więcej mocy.

John Giannandrea, były dyrektor Google, który obecnie nadzoruje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję w Apple, ma pod sobą gigantyczny zespół pracujący nad narzędziami do wyszukiwania. W ciągu ostatnich kilku lat jego grupa opracowała wyszukiwarkę nowej generacji dla aplikacji Apple o nazwie kodowej "Pegasus". Ta technologia, która dokładniej wyświetla wyniki, jest już dostępna w niektórych aplikacjach Apple, ale wkrótce pojawi się w większej liczbie, w tym w samym App Store.

Na nowym silniku wyszukiwania użytkownicy mieliby skorzystać z kilku perspektyw. Poza łatwiejszym przeszukiwaniem plików w urządzeniu, usprawniona ma także zostać wyszukiwarka w sklepie App Store. I myślę, że dla wielu to idealna wiadomość, bo chociaż sklep (niezależnie od platformy) prowadzony jest wzorowo, to jednak tamtejsze narzędzia wyszukiwania pozostawiają wiele do życzenia.

Czy Apple stworzy własną wyszukiwarkę internetową?

Temat autorskiego narzędzia do przeszukiwania sieci od Apple powraca jak bumerang. Czy gigant z Cupertino kiedykolwiek zdecyduje się rzucić rękawicę Google i spółce, chcąc uszczknąć nieco z tego rynku? Z jednej strony wydawać się może, że nie ma to większego sensu. W końcu wiadomo kto jest numerem jeden — i raczej nic nie wskazuje na to, by w niedalekiej przyszłości stan ten miał ulec zmianie. Z drugiej strony: Apple wielokrotnie udowodniło już, że nie boi się realizować nawet tych co bardziej szalonych pomysłów. A w gruncie rzeczy na większej rynkowej konkurencji zyskujemy przede wszystkim my — klienci i użytkownicy.