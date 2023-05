Apple opublikowało dzisiaj w nocy wyniki finansowa za pierwszy kwartał 2023 roku i o ile są one powyżej oczekiwań analityków, o tyle są gorsze od tych zanotowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy hamulcowy to spadająca sprzedaż komputerów Mac.

Apple wciąż zarabia krocie

Akcjonariusze Apple z pewnością nie mają powodów do narzekań, przychody najwyżej wycenianej firmy świata wyniosły w 1. kwartale 2023 roku aż 94,8 mld USD i były o 3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (97,2 mld USD). Różnica nie jest duża, ale zauważalna i można tutaj też odnotować pewien trend. Ostatni kwartał 2022 roku, również był wyraźnie słabszy niż analogiczny w 2021 roku, więc wyraźnie widać, że nawet Apple nie może rosnąć bez przerwy. Praktycznie za cały spadek przychodów odpowiada segment komputerów Mac. Ich sprzedaż spadła z 10,4 do 7,1 mld USD. O 1 mld USD spadła też sprzedaż iPadów.

Po drugiej stronie mamy natomiast nadal świetne wyniki smartfonów iPhone 14. Ich sprzedaż sięgnęła w pierwszym kwartale wartości 51,3 mld USD, to 800 mln USD więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wygląda więc na to, że popyt na urządzenia z Cupertino nadal jest całkiem spory. Tim Cook pochwalił się zresztą podczas konferencji wynikowej, że liczba aktywnych urządzeń Apple jest na najwyższym poziomie w historii. Widać to również po usługach, które stanowią coraz większy udział w przychodach spółki. W pierwszym kwartale 2023 roku przyniosły 20,9 mld USD przychodów, co jest najwyższym kwartalnym wynikiem w całej historii Apple.

Tim Cook nie mógł też narzekać na zyski, w ciągu trzech miesięcy kierowana przez niego firma przyniosła ponad 24,1 mld USD zysku netto. Takich liczb może mu pozazdrościć praktycznie każda inna spółka na świecie. Apple dzięki temu sukcesywnie od 11 lat powiększa dywidendę wypłacaną akcjonariuszom, a dodatkowo planuje odkupić w celu umorzenia własne akcje o wartości 90 mld USD. W reakcji na wyniki kurs spółki rośnie w notowaniach posesyjnych o 2,5%, więc wygląda na to, że zostały one przyjęte całkiem pozytywnie.

Źródło: Apple

Apple planuje ofensywę produktową

Niejako na pocieszenie Tim Cook przyznał też, że nowe Macbooki z procesorami M2, które debiutowały w zeszłym roku nie były dużym postępem względem modeli z M1, stąd też ich słabsza sprzedaż. To się jednak wkrótce zmieni, bo o ile CEO Apple niczego nie zdradził dosłownie, o tyle dał do zrozumienia, że wkrótce zobaczymy wiele nowych produktów. Pierwsze z nich powinny pojawić się już w czerwcu podczas konferencji dla deweloperów - WWDC 2023. To tam powinien zadebiutować nowy Macbook Air 15, a także nowe modele iMac. Najważniejszą premierą ma być jednak całkiem nowa kategoria produktowa, czyli gogle VR. Według plotek inżynierowie nie są jeszcze zadowoleni z ich jakości, ale Apple nie zamierza czekać i chce pokazać nowy produkt już teraz. Przekonamy się jak to wyszło już za nieco ponad miesiąc.