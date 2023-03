Według najświeższych (nieoficjalnych) informacji, pojawiające się w przestrzeni plotek i doniesień 15-calowe Macbooki Air mają trafić do sprzedaży jeszcze tego lata.

Przybywa plotek, jakoby już w najbliższą środę Apple planowało premierę nowych produktów. Jeżeli macie nadzieję że to wtedy do Apple Store trafią odświeżone Macbooki Air — to... niestety. Według Marka Gurmana na nie zaczekamy nieco dłużej.

Po premierze procesorów Apple Silicon, gigant z Cupertino zabrał się za porządki w swoim portfolio. I choć zaczyna się tam robić coraz bardziej przejrzyście — to świat z zapartym tchem wciąż czeka na nowsze i nieco mocniejsze komputery iMac. W międzyczasie regularnie do sklepów trafiają nie tylko coraz to nowsze Macbooki i Macbooki Air, ale także nowsze warianty autorskich układów Apple. Od jakiegoś czasu słyszymy, że najlżejsze i najcieńsze Macbooki na rynku, czyli Air, ma czekać rewolucja — i pierwszy raz w historii ten model ten doczekać ma się wariantu przekraczającego 13 cali.

Jak od kilku miesięcy informują nas analitycy rynkowi i dostawcy plotek, Apple pracuje nad Macbookiem Air w wariancie 13 oraz 15-calowym. Według ostatnich wieści — jeden z dostawców ekranów współpracujący z Apple w lutym rozpoczął produkcję 15,5-calowych paneli, które mają być tworzone z myślą o Macbookach Air właśnie. I jeżeli postanowimy zaufać ostatnim plotkom — jeszcze tego nowe komputery mają trafić do sprzedaży. W zależności od źródła jednak trwa debata czy będą to komputery z układami Apple Silicon M2, czy może będzie to już najnowszy czip M3 nad którym ma pracować firma.

Jeżeli faktycznie 15-calowe Macbooki Air są w produkcji, bedą to największe z dotychczasowych modeli tej linii komputerów Apple. To od zawsze najtańsza z opcji (choć wiadomo, mowa o Apple, więc nie ma mowy o tym, by była tania) — i prawdopodobnie chętnych na tę opcję nie zabraknie. Tym bardziej, że obecne modele Macbooków Pro nie oferują wariantu 15-calowego — są tylko szesnastki, które nie tylko są nieco większe, ale przede wszystkim znacznie cięższe.

