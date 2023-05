Problemy z Apple Watch - też je masz? Winna ostatnia aktualizacja

Ostatnie aktualizacje sprzętów Apple nie są zbyt fortunne. Nie dalej niż w weekend informowaliśmy o tym, że najnowszy iOS oraz iPadOS uczyniły oficjalną przejściówkę Apple bezużyteczną, a teraz do grona poszkodowanych klientów dołączają także zegarki Apple Watch. Tym po ostatniej aktualizacji zwariowały ekrany. Nie wszystkim, ale każdego dnia przybywa użytkowników skarżących się na niechciany zielony odcień, który pojawił się na ekranach urządzeń.

Problemy z ekranem Apple Watch. Zielony odcień na ekranach irytuje użytkowników

System watchOS 9.5. dla części użytkowników okazał się jednym z najmniej fortunnych update'ów jakie pamiętają. Ekrany ich zegarków bowiem... zabarwiły się na zielono. Paleta kolorów zdecydowanie różni się od tej, która powinna być standardem: szarości i czerni panelów OLED. Zamiast tego ekrany zabarwione zostały wyblakłą szarością i zielenią. Jak to wyglada w praktyce można podejrzeć na poniższych zdjęciach.

Źródło: https://www.reddit.com/r/watchos/comments/13lbin0/green_tint_in_notification_control_center_after/

Internet od kilku dni zaczynają zalewać fotografie właścicieli zegarków, których dotknął ten problem. Tłumnie pojawiają się m.in. na forum Reddit. Co ciekawe: nie widać na horyzoncie takich problemów z najdroższym modelem w katalogu: Apple Watch Ultra. Nie udało się jednak uniknąć problemów Apple Watch Series 8 i spółce. Co ciekawe — skala zjawiska i intensywność problemów potrafią się znacząco różnić. U jednych całość robi się wyraźnie zielona, u innych — jedynie widać odchylenia od normy.

To kolejny raz, kiedy aktualizacja oprogramowania Apple daje się we znaki użytkownikom. I z jednej strony to właśnie długoletnie wsparcie sprzętów jest jednym z argumentów, który stale pojawia się w dyskusji: dlaczego warto dopłacić do urządzeń Apple. Z drugiej jednak widząc takie kwiatki... no cóż, można zwątpić.